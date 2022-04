È caccia ai meccatronici, a marzo sono 950 le figure ricercate nel Padovano

Nonostante il deterioramento dell’economia, per effetto di shock energetico e conflitto, continua a crescere la domanda di super tecnici per la meccanica a trazione 4.0. A marzo 2022 sono stati 5.280 i tecnici specializzati e operai meccanici e meccatronici ricercati dalle imprese in Veneto, 750 in più rispetto a un anno fa (+16,6%; Unioncamere-Anpal, Excelsior). Un dato ancora più marcato per le province di Padova e Treviso, dove le entrate previste sono state 2.050 (+25%). A marzo 2022 sono stati 950 i tecnici specializzati e operai meccanici e meccatronici ricercati dalle imprese della provincia di Padova, 160 in più rispetto a un anno fa (+20,3%). Segno che l’industria meccanica è un settore solido, capace di reggere il clima di incertezza, a elevato tasso di innovazione e proiettato nel futuro. Caratteristiche che ben si sposano con le aspettative dei giovani alla ricerca di lavoro e con l’esigenza di ridurre il mismatch domanda e offerta: le imprese meccaniche fanno fatica a trovare il 61,2% dei profili.

I meccatronici

Un obiettivo condiviso dal Gruppo Metalmeccanico di Assindustria Venetocentro, il più numeroso e articolato in comparti e specializzazioni (1.044 imprese associate e 60.765 addetti), che dopo due anni di pausa forzata causa pandemia, torna a mobilitare gli Istituti tecnici e professionali delle province di Padova e Treviso per la sesta “Olimpiade dei Talenti Meccatronici”, il contest nato per mettere alla prova le competenze dei ragazzi delle classi 4^ e 5^ degli Istituti tecnologici e professionali e dei corsi biennali ITS Meccatronico Veneto. Con risultati concreti, se è vero che il Veneto, con il 70,9%, è al primo posto per indice di occupazione dei periti (Eduscopio). L’Olimpiade dei Talenti Meccatronici si svolgerà venerdì 8 aprile, in versione online, a partire dalle ore 10.00 fino alle 12.00. Parteciperanno alla competizione 63 studenti suddivisi in 13 team di 9 tra Istituti tecnologici e professionali a indirizzo meccanico e meccatronico, elettrico ed elettronico, informatico ed automazioni e ITS Meccatronico Veneto. Per la provincia di Padova, gli Istituti Marconi di Padova, Cattaneo-Mattei di Conselve, Meucci-Fanoli di Cittadella, Newton-Pertini di Camposampiero. Per la provincia di Treviso, gli Istituti Giorgio Fermi di Treviso, ITS Meccatronico Veneto sede di Treviso, Barsanti di Castelfranco Veneto, Galilei di Castelfranco Veneto, Galilei di Conegliano. I team dei ragazzi si sono impegnati nella prova di industrializzare la linea di assemblaggio manuale di un motore endotermico, integrata con un sistema 4.0 di gestione cicli, da montare su una moto per la produzione di serie. La presentazione delle proposte progettuali alla giuria di imprenditori e tecnici è avvenuta il 31 marzo. Le valutazioni dei lavori e le soluzioni verranno date da Paolo Buratto Responsabile HR & IT Fantic Motor e Motori Minarelli. Il premio per i 15 studenti dei 3 team vincitori sarà un buono acquisto individuale e la visita aziendale, insieme agli insegnanti, allo stabilimento Motori Minarelli di Calderara di Reno, mentre i loro Istituti riceveranno un contributo per l’ampliamento dell’offerta formativa. A tutti i team in gara l’attestato di partecipazione e un gadget di Fantic Motor.

I commenti

«Dopo due anni di pausa forzata, abbiamo fortemente voluto riproporre la nostra Olimpiade per permettere agli studenti degli Istituti tecnici e professionali di Padova e Treviso di testare il mix di competenze trasversali e multidisciplinari richieste dalle imprese metalmeccaniche - dichiara Filippo Pancolini, presidente del Gruppo Metalmeccanico e Vicepresidente di Assindustria Venetocentro per le Politiche Industriali - La meccatronica è un comparto che ha una grande propensione all’innovazione e alla trasformazione digitale, ma per alimentare questa transizione è necessario un dialogo continuo con il mondo della scuola. Orientare i ragazzi e le ragazze verso percorsi tecnico-scientifici e la “seconda gamba” dell’istruzione terziaria, che sono gli Its, complementare all’Università, è fondamentale per poter competere in un mondo sempre più interconnesso e tecnologico, in cui i giovani e il loro talento avranno un ruolo chiave». Francesco Nalini, consigliere delegato Assindustria Venetocentro per l’Education, aggiunge: «Le prove affrontate dai ragazzi in questa Olimpiade rappresentano un assaggio di ciò che succede quotidianamente nelle nostre aziende. Crediamo che il dialogo, la collaborazione e la conoscenza reciproca possano aiutare a colmare il divario di competenze di cui le imprese necessitano e a proporre opportunità formative e lavorative di qualità per i giovani. Un impegno concreto che quest’anno, fino ad oggi, ci ha portati ad entrare nelle scuole con 13 progetti e iniziative dalle elementari alle superiori, per un totale di 11.000 partecipanti. E che si traduce anche nel supporto fattivo all’Its Meccatronico Veneto, ai corsi It della nuova Fondazioni Its Digital Academy Mario Volpato e alle Università di Padova, Ca’ Foscari e Iuav».