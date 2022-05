Una caccia al tesoro per promuovere il consumo consapevole

In occasione della giornata mondiale del commercio equosolidale del prossimo 14 maggio, Fairtrade, l’organizzazione internazionale che si occupa della certificazione di prodotti da filiere etiche con sede italiana a Padova, invita i cittadini a partecipare ad una caccia al tesoro che coinvolgerà i luoghi dell’economia solidale della città.

Ritrovo

Il ritrovo è previsto alle 16.00 del 14 maggio presso i giardini dell’Arena (lato Corso del Popolo). Si può partecipare singolarmente o in squadre di massimo 10 persone. Alla partenza comunque tutti saranno raggruppati in team. La partecipazione è gratuita, previa registrazione al link: https://bit.ly/3DoMnTo.

Caccia al tesoro

Anche nella città di Padova sono numerose le realtà che promuovono e diffondono sul territorio i valori della solidarietà e della giustizia. Oppure gli esercizi commerciali in cui è possibile degustare, ad esempio, un caffè “giusto” per l’ambiente e per le persone. Con la caccia al tesoro i partecipanti saranno guidati alla scoperta di questi luoghi, e potranno approfondire di che cosa si occupano e la storia dietro ai prodotti.

Consumi sostenibili

La caccia al tesoro rientra tra gli eventi dell’iniziativa nazionale “La grande Sfida Fairtrade”, una campagna per promuovere consumi più sostenibili. Per sostenere la campagna e i valori del commercio equosolidale è sufficiente organizzare nelle giornate del 13, 14 e 15 maggio anche un piccolo ritrovo con i propri amici e familiari e registrarlo sul sito dedicato. In alternativa si può cercare sul sito l’evento più vicino organizzato nella propria città e prendere parte. L’iniziativa coinvolgerà anche bar e attività commerciali dove si possono consumare o acquistare prodotti Fairtrade in tutta Italia. Per ogni evento realizzato Fairtrade finanzierà la piantumazione di un nuovo albero di caffè, cacao o altri frutti nella Foresta Fairtrade in Colombia, realizzata in collaborazione con Treedom, la piattaforma online che consente di piantare alberi in tutto il mondo.

Clima

Una campagna per l’emergenza climatica: dall’Italia al Sud globale. Ogni giorno gli agricoltori di tutto il mondo devono affrontare le conseguenze del cambiamento climatico nel loro lavoro. Fairtrade supporta le organizzazioni associate al proprio network in Asia, Africa e America Latina attraverso progetti di riforestazione, formazione, supporto sul campo e sostegno economico di fronte agli imprevisti. Infatti la perdita dei raccolti dovuti a eventi metereologici imprevisti e lo sviluppo di malattie delle piante a causa dei nuovi pattern climatici sono solo alcuni segnali sempre più ricorrenti dell’emergenza in corso.

Consumo

Ciò che accade in questi paesi lontani riguarda anche noi, che da loro dipendiamo per il consumo di cibi e frutti che amiamo. E mentre la produzione di caffè, cacao e banane è sempre più a rischio, ciascuno nel quotidiano può contribuire a scelte di consumo più rispettose dell’ambiente. Questo è il messaggio della Grande Sfida Fairtrade. La caccia al tesoro è organizzata da Fairtrade Italia, in collaborazione con la cooperativa sociale Angoli di Mondo, la cooperativa Fare il Mappamondo e AISEC Italia, e rientra anche tra le attività promosse dalla rete Veneto Equo, con il contributo della Regione Veneto. Ogni provincia del Veneto nella giornata del 14 maggio ospiterà degli eventi per celebrare il commercio equosolidale.