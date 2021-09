Finanziamenti alle imprese, in Camara di Commercio nasce lo sportello per il credito

Con la ripresa delle attività economiche dopo la pausa estiva, la Camera di Commercio di Padova istituisce lo Sportello per il credito, il nuovo servizio di informazione e consulenza sulle opportunità di finanziamento diretto alle imprese per supportarne la ripartenza e favorire la nascita di nuova imprenditoria nella fase post pandemica.

Il servizio

Il servizio, realizzato in collaborazione con istituti di credito, associazioni di categoria e i consorzi Fidi, offre gratuitamente assistenza alle imprese sulle diverse modalità e tipologie di accesso al credito, dai finanziamenti con il microcredito ai finanziamenti e le agevolazioni disponibili tramite i consorzi fidi o le soluzione per ottenere sovvenzioni per l'acquisizione degli strumenti necessari all'attività d'impresa. Attraverso il servizio di consulenza le mpmi avranno la possibilità di conoscere le opportunità di accesso ai bandi pubblici, i requisiti e le opportunità per accedere alle linee di credito degli Istituti dedicati alle diverse categorie di imprese (es. giovani, donne, cittadini extracomunitari, startup innovative).

Webinar

Sul tema degli incentivi alla nuova imprenditoria, la Camera di Commercio patavina insieme a Unioncamere del Veneto e le altre Camere di commercio venete, in collaborazione con Invitalia, organizza il 17 settembre, dalle ore 15 alle ore 16.30, un webinar di approfondimento su “Nuovo Selfiemployment”, l’incentivo rinnovato ed attivo da febbraio 2021 che si rivolge ai NEET, donne e disoccupati di lungo periodo che hanno intenzione di avviare piccole iniziative imprenditoriali.