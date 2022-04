Campagna Amica in città, un nuovo mercato ogni venerdì pomeriggio

Mentre crescono di giorno in giorno i prezzi dei prodotti alimentari, sulla spinta dei rincari di materie prime ed energia, aumenta il numero di padovani che si rivolgono ai mercati agricoli per la spesa a km zero. Una tendenza già riscontrata con la pandemia che ora si accentua di fronte all’impennata dei costi che le famiglie devono sostenere.

Coldiretti

«Ogni settimana nei nostri mercati di Campagna Amica – afferma Giovanni Dal Toso, vice presidente di Coldiretti Padova e presidente dell’Agrimercato delle Terre del Santo, l’associazione di agricoltori di Campagna Amica impegnati nella vendita diretta – sia in città che in provincia notiamo un maggiore afflusso di cittadini. Oltre ai clienti abituali ci sono molte facce nuove, segno che sta crescendo l’attenzione verso la spesa a km zero. La scelta cade sui mercati contadini per il rapporto diretto con i produttori, la disponibilità di prodotti freschi e di qualità che non devono percorrere migliaia di chilometri per arrivare sulle nostre tavole e che contribuiscono a contenere le spese di trasporto oltre che abbattere la speculazione».

Campagna amica

Ora la presenza degli agricoltori di Campagna Amica si rafforza con l’apertura di un nuovo mercato in via sperimentale a Pontevigodarzere. Dal 22 aprile il mercato aprirà in via dei Vivarini i venerdì pomeriggio dalle 14.30 alle 19.30. Tutte le settimane i cittadini del quartiere e chi è di passaggio potranno trovare tra i banchi degli agricoltori il meglio della nostra agricoltura tra prodotti freschi e di stagione, dall’origine garantita dagli stessi produttori. Il tutto ad un prezzo giusto, che contribuisce ad abbattere le spinte speculative e le distorsioni della filiera, oltre che a ridurre il dispendio di energia per i trasporti su lunghe distanze.

Mercato agricolo

«Un nuovo mercato agricolo diventa una risorsa per l’intero quartiere – continua Dal Toso – come abbiamo sperimentato negli altri luoghi in cui siamo presenti da anni con Campagna Amica, nei quartieri Forcellini e Mandria, ma anche via Vicenza, dove abbiamo aperto il primo mercato coperto padovano. L’interesse da parte dei cittadini è sempre alto e ormai per migliaia di padovani la spesa a km zero è una consuetudine. In questi due anni di pandemia non abbiamo mai chiuso, ci siamo organizzati con la spesa on line e la consegna a domicilio, molto richiesti soprattutto durante il lockdown. Ora allarghiamo la rete di Campagna Amica raggiungendo la zona nord della città. Giovani e meno giovani, coppie o single: la clientela che sceglie i nostri mercati è trasversale e quantomai varia, come del resto l’offerta di prodotti freschi e di stagione da parte dei nostri imprenditori agricoli. La qualità e l’origine dei prodotti sono garantiti dagli stessi agricoltori che ovviamente “ci mettono la faccia” e creano un rapporto di fiducia con la loro clientela se rispettano regole fondamentali come la presenza di produzione propria e la disponibilità a fornire al consumatore tutte le informazioni utili su ciò che mette in vendita».

Quartiere

«Questa presenza è stata chiesta a gran voce dai cittadini del quartiere con una raccolta di firme – spiega Etta Andreella, Presidente della Consulta di Quartiere 2 Nord -, in particolare le persone più anziane, che necessitano di servizi di prossimità in grado di agevolarle non solo negli acquisti ma anche per la socialità che i mercati portano con sé. È proprio l’idea di quartiere che insieme ai cittadini stiamo sviluppando, un luogo vivo e ricco di opportunità in tutti i suoi rioni».