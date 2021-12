"A Natale sostieni i negozi di vicinato": parte la campagna di Ascom Padova

L’e-commerce avrà anche raggiunto il 10% del totale degli acquisti in Italia (tanto, ma ben lungi dal 31% del Regno Unito, del 15% della Germania e del 13% della Francia), ma il fascino dell’acquisto nel negozio sotto casa non solo mantiene tutto il suo fascino, le sue emozioni, ma dimostra anche tutta la sua convenienza.

La campagna

Così, per ricordare che a Natale la scelta del negozio di vicinato è una scelta che sostiene i negozi e, sostenendo i negozi, sostiene le città, Ascom Confcommercio lancia la campagna con tanto di hashtag “#sottocasamiconviene - A Natale scegli i negozi del vicinato!”. Commenta il presidente dell’Ascom Confcommercio Patrizio Bertin, che sull’argomento ha anche scritto un libro di successo, “Nextgozio”, con Manuel Faè: «L’e-commerce sta integrando l’offerta e rappresenta un motore di crescita di tutto il retail. Abbiamo tanti e significativi esempi di come l’e-commerce, anche a causa della pandemia, abbia spinto verso nuovi modelli di interazione col consumatore. Il mondo fisico non verrà distrutto perché la “fisicità” di un acquisto in un negozio, la capacità del venditore di spiegare i “plus” del prodotto, la sua competente consulenza, sono componenti essenziali nella scelta finale e i negozi pieni in questi giorni di avvio della stagione natalizia sono lì a testimoniarlo. Ma c’è anche un altro aspetto che non va sottovalutato: quando compriamo in un negozio di vicinato diamo una mano alle nostre città, permettiamo ad esse di rimanere vive, di essere sicure. Tutte cose che derivano dalle tante vetrine accese che oltre che essere tradizionale veicolo promozionale del negozio sono anche presidio formidabile contro degrado ed abbandono. Ecco perché la convenienza di un acquisto sotto casa non è mai solo una questione di prezzo. È questione di servizio, è questione di assistenza post vendita, è questione di scegliere di sostenere la propria comunità». Tutte cose che il cartello che i negozi potranno esporre nel proprio esercizio, affida ad un sorridente e pingue Babbo Natale.