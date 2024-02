Turismo, Caner: «I dati dimostrano che genera ricchezza. Settore che può solo crescere»

L'Assessore regionale al Turismo, Federico Caner, è intervenuto in occasione del convegno "Il turismo all'aria aperta nel Nordest" organizzato dall'Associazione interregionale Veneto e Friuli Venezia Giulia delle strutture turistico ricettive all'aria aperta a Portogruaro. «I numeri parlano chiaro e dimostrano che il turismo all’aria aperta genera ricchezza in tutto il sistema economico - prosegue Caner -. Ogni cliente che spende 1 euro per l’alloggio ne lascia 1,9 sul territorio, con particolare riguardo all’enogastronomia», ha spiegato l'assessore.

Numeri molto positivi, quelli che riguardano il comparto turistico in Veneto, che l'assessore ha illustrato a tutti i presenti: «Il Veneto dimostra ancora una volta, specialmente nell’open air, di essere all’avanguardia e di saper offrire un servizio ottimale ai turisti che scelgono la nostra regione. Il comparto dei campeggi e dei villaggi turistici in Veneto può vantare 185 strutture e 230.014 posti letto (dati aggiornati al 2023). Nel corso del 2023, nonostante un inizio segnato dal maltempo, ha registrato complessivamente nei primi 11 mesi dell’anno 3 milioni di arrivi (+11,7% rispetto al 2019) e 20,2 milioni di presenze (+9,6%), con una durata media di 6,68 giorni, al di sopra della media del comparto alberghiero. Di questi, l’80% sono stranieri, in particolare tedeschi e austriaci».

Una tendenza confermata proprio qualche giorno fa dall'assessore alla cultura del Comune di Padova, Andrea Colasio, che ha rivelato i dati dei pernottamenti del 2023, confermando la crescita avvenuta dopo la fine della pandemia, che superano i record stabiliti nel 2019. «Il primo aspetto rilevante che emerge dai dati relativi al 2023 è il fatto che con 1.218.815 pernottamenti si è superato il record che si era registrato nel 2019 - spiega l'assessore Colasio - quando questi erano pari a 1.093.993, con un incremento dell'11,4%. I ricavi della tassa di soggiorno nel 2023 sono stati pari a Euro 2.555.478, con un incremento rispetto al 2019 pari al 6,6%. Nel 2019 i ricavi erano stati pari infatti a Euro 2.396.911».