Carceri: lavori all'ufficio postale, utenti temporaneamente dirottati a Ospedaletto

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Carceri sarà interessato da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza.

La sede infatti è inserita nell’ambito di “Polis – Casa dei Servizi Digital”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15mila abitanti con l’obiettivo di favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese e il superamento del digital divide.

Durante il periodo dei lavori Poste Italiane garantirà ai cittadini la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello nell’ufficio postale di Ospedaletto Euganeo, via Roma Ovest 27, disponibile da martedì 7 marzo dalle 8.20 alle 13.35 (sabato fino alle 12.35). Con orario 8.20 – 19.05 è disponibile anche l’ufficio postale di via Principe Umberto a Este, dove si trova uno sportello automatico Postamat, sempre attivo, per i prelievi di contante e altre operazioni.