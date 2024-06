Carenza di manodopera, per fare il tram arrivano i lavoratori dalla Turchia (via Qatar)

Cantieri e futura mobilità sono l'argomento di questo inizio estate. Ma forse nessuno si chiede mai chi c'è, a lavorarci, nei cantieri. Non deve quindi stupire se, in un momento dove gli imprenditori in genere si lamentano della mancanza di manodopera, 15 operai di nazionalità turca che fino ad ora sono stati impiegati a Doha, in Qatar, dove l'azienda che ha vinto l'appalto per la realizzazione della tratta che va dal comune di Rubano a Vigonza, la vicentina Icm Spa, per conto del ministero della Difesa, sta anche provvedendo all'ampliamento di una base militare italiana.

Nello specifico i 15 operai saranno impiegati nei cantieri interessati al tratto che porta dalla stazione di Padova al comune di Rubano, dove sarà realizzato il parcheggio scambiatore e un deposito. In totale si tratta di un appalto di 115milioni di euro. E' facile intuire che ci sia la possibilità che altri lavoratori vengano chimati dall'estero perché ne servono di certo molti di più che quelli che sono arrivati.

E' il segno di tempi, si potrebbe dire. Non c'è nulla di irregolare, i lavoratori hanno contratti regolari e da quel punto di vista non c'è assolutamente nulla da recriminare. Rimane certo il fatto che da un lato è curioso che aziende, anche grandi, vincano appalti milionari non solo in Italia, e si preoccupino solo dopo di trovare la manodopera, i lavoratori. Ma se come dicevamo è il segno dei tempi, bisogna registrare che nella maggior parte dei paesi europei accade questo, e che proprio i lavoratori turchi siano tra quelli molto richiesti. Ai 15 già arrivati, che alloggiano in degli appartamenti di proprietà dell'azienda a Vicenza ed è già stato messo a disposizione un insegnante d'italiano.