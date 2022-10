A Carmignano riparte il commercio

Inaugurata a Carmignano di Brenta una nuova attività commerciale: si tratta di M.a.p. & C.o. di Mirco Pandin, un negozio di vendita al dettaglio di capi d’abbigliamento casual unisex e accessori. Iside Cervato, Assessore al Commercio, sottolinea: «È bellissimo celebrare le nuove aperture, ma è ancora più importante festeggiarne i rinnovi come quello di oggi, che continuano ad investire nel loro futuro, scegliendo ancora il nostro paese».

M.a.p. & C.o.

M.a.p. & C.o. sorge nel centro cittadino di Carmignano di Brenta, in un locale chiuso da tempo. Grazie a questa nuova apertura è stato possibile dare nuova vita ad uno spazio inutilizzato e arricchire il Comune di nuovi servizi e opportunità. Questa attività, inoltre, rappresenta un tassello importante per Carmignano di Brenta. Il Comune della provincia di Padova, infatti, ha di recente ottenuto il riconoscimento di distretto del commercio, con la conseguente possibilità di ottenere fondi utili allo sviluppo del settore commerciale.

Amministrazione

Il Sindaco di Carmignano di Brenta, Eric Pasqualon, ha così commentato: «Un’attività che apre nel centro comunale in uno spazio chiuso da tempo rappresenta per noi un segnale importante di rilancio del paese. In un momento difficile dal punto di vista economico, è fondamentale essere presenti a fianco di tutti i commercianti e imprenditori che, fra mille difficoltà, investono e credono nell’esercizio di vicinato. Senza di loro i nostri paesi sarebbero vuoti».