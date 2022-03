Caro benzina, Automobile Club Padova: «Bisogna abbassare i prezzi e sospendere le accise»

«L’esplosione dei prezzi dei carburanti è drammatica e a farne le spese sono le famiglie, i lavoratori e i gestori delle stazioni di rifornimento»: inizia con queste parole il ragionamento di Luigino Baldan, presidente dell'Automobile Club Padova.

Prosegue Baldan: «I listini dei prodotti petroliferi confermano un trend su cui pesa gravemente la situazione internazionale, dovuta agli scontri in Ucraina. La mobilità, tuttavia, non è un capriccio, ma un diritto di tutti e va difesa. Evitando, come spesso accade, che a fare le spese delle crisi siano le persone meno abbienti. Nello specifico, i proprietari di automobili e veicoli commerciali più obsoleti, quindi di categoria euro 5 diesel, euro 4 o inferiori, stanno già patendo il peso di divieti di circolazione che spesso non raggiungono i risultati auspicati, in termini di riduzione dell’inquinamento. In queste ore di grande incertezza, sarebbe utile rivedere almeno momentaneamente le ordinanze di limitazione e facilitare la mobilità di chi subisce, più di altri, l’aumento dei prezzi dei carburanti. Parliamo dei proprietari di 214.000 mezzi, costretti in toto o in parte, a seconda del livello di allerta, a rimanere in garage o ad affrontare lunghi e costosi percorsi alternativi. La riduzione delle tasse o la sospensione delle accise sui carburanti può essere una soluzione momentanea e va considerata, ma ad essere ripensato sarà, oltre ovviamente a quello di approvvigionamento nazionale, il sistema della mobilità privata nel suo complesso. Per farlo però occorre che si posino le polveri della guerra. Certamente le preferenze si sposteranno verso berline con un’aerodinamica più favorevole al risparmio energetico, come sostiene Carlos Tavares, ad di Stellatis. Sarà difficile, tuttavia, che nel breve o medio periodo, anche a causa dell’aumento dei prezzi dell’energia e dell’inflazione crescente, i veicoli elettrici possano sostituire quelli alimentati da combustili fossili. Bisogna quindi intervenire sui prezzi dei carburanti e sostenere gli automobilisti, specie quelli più esposti alla crisi».