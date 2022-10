«Non spegneteci»: Ascom Confcommercio lancia l'Sos per il caro-bollette

«La stessa velocità che ha caratterizzato la formazione del nuovo Governo venga riproposta per fissare un tetto ai prezzi dell’energia a livello europeo. Nel frattempo si preveda un allungamento dei tempi per la rateizzazione delle bollette e si sostenga la liquidità delle imprese magari rinviando il versamento degli acconti di novembre». Prende spunto dall’avvio della campagna di Confcommercio nazionale “#SOSbollette - Non spegneteci!” il presidente dell’Ascom Confcommercio di Padova, Patrizio Bertin, per mettere l’accento sulle difficoltà delle imprese del terziario di mercato di fronte alla nuova pandemia energetica che sta mettendo in ginocchio interi settori.

Bollette

Prosegue Bertin: «Gli effetti del caro energia sulle bollette, che hanno raggiunto livelli insostenibili per cittadini e imprese si stanno rivelando peggiori anche rispetto alle più nefaste previsioni. Da qui al primo semestre del 2023, l’Ufficio Studi di Confcommercio ha calcolato che in tutto il Paese siano a rischio chiusura circa 120.000 imprese con una ricaduta sull'occupazione nell'ordine di 370.000 unità. Purtroppo anche a Padova e in provincia registriamo molte situazioni “al limite” che bel difficilmente troveranno soluzioni positive vista l’inflazione galoppante e nonostante ci sia una riduzione dei costi del gas all'orizzonte».