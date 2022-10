Caro energia, Confartigianato Padova: «Rischio tsunami per imprese e cittadini»

«Serve una squadra di Governo e serve subito, bisogna fare in fretta e studiare interventi consistenti e soprattutto semplici nella fruibilità, perché la complessità delle procedure burocratiche costituiscono, per le piccole imprese, una barriera d’accesso agli sgravi e i ritardi nelle erogazioni possono favorire l'ecatombe del settore produttivo. Abbiamo bisogno di due cose: lo sconto diretto in bolletta e saperne in anticipo l’importo. Non è infatti possibile lavorare nell’incertezza totale di quanto dovremo pagare». L’appello del Presidente di Confartigianato Imprese Padova Gianluca Dall’Aglio, davanti alla grave situazione che si sta prospettando per tantissime imprese padovane, è chiaro: «L’ennesimo aumento dei costi energetici, annunciati da questo mese, ci pone davanti ad un’emergenza senza precedenti, perché rischiamo una vera e propria catastrofe economica e imprenditoriale. Il prossimo Esecutivo deve intervenire subito perché migliaia di attività potrebbero chiudere. Se lo Stato non ha le risorse, è indispensabile utilizzare i fondi europei per calmierare subito il costo delle bollette».

Caro bollette

Aggiunge Dall'Aglio: «Qualsiasi intervento strutturale ha tempi lunghissimi, non compatibili con l’emergenza in atto. Quindi, ben vengano politiche incisive di diversificazione del mix energetico che agevolino le energie rinnovabili e l’efficienza, ma è altrettanto importante intervenire sulla composizione tariffaria con una misura strutturale di riduzione degli oneri generali in bolletta e il loro finanziamento mediante altre forme di gettito. Non possiamo affrontare l’autunno e l’inverno con il rischio che il caro bolletta ci porti verso una nuova recessione». Intanto, prosegue la campagna di protesta di Confartigianato Imprese Padova “Nessuna impresa chiuda”, che sta coinvolgendo, in queste settimane moltissimi imprenditori artigiani: «Abbiamo avuto una risposta significativa alla nostra richiesta di inviarci la propria foto con il cartello della campagna: stiamo continuando a pubblicare appelli dei nostri associati che stanno aspettando soluzioni urgenti al problema del caro bollette». Accanto alla protesta, Confartigianato sta organizzando in diverse sue sedi, delle serate di approfondimento, per spiegare cosa si può fare fin d’ora per cercare di trovare soluzioni immediate anche se non risolutive: «Forniamo assistenza ai nostri associati per il credito d’imposta e per gli acquisti di energia, sosteniamo la liquidità aziendale, li affianchiamo nell’accesso ai contributi per l’installazione dei pannelli fotovoltaici ma se non arriveranno risposte urgenti, il futuro sarà ricco di incertezze».