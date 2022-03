Cna Padova e UniCredit, accordo per sostenere le piccole imprese contro il "caro-bollette"

Aiutare le piccole e medie imprese a fronteggiare i recenti, rilevanti, rincari energetici supportandone le esigenze di liquidità, soprattutto per quei settori maggiormente colpiti dai rincari e che rischiano un’ulteriore compressione del proprio capitale circolante: con questo obiettivo UniCredit e Cna Padova e Rovigo hanno siglato un accordo finalizzato al sostegno concreto delle imprese associate: più nel dettaglio la banca metterà a disposizione una nuova linea di finanziamenti, con importo minimo di 10.000 euro e durata 12 mesi comprensiva di pre-ammortamento fino a 6 mesi, a condizioni agevolate.

Accordo

L’intervento rientra nella più ampia strategia di UniCredit che ha portato allo stanziamento di un plafond di 3 miliardi di euro per dare supporto alle aziende del Paese impattate dal “caso bollette” e per quelle che devono fronteggiare esigenze straordinarie legate all’attuale situazione dei mercati internazionali. «Con questo accordo - dichiara Luisella Altare, Regional Manager Nord Est di UniCredit - intendiamo rispondere alle necessità delle piccole e medie imprese rispetto a un problema non differibile, con una logica di attenzione e presenza attiva rivolta alle nostre comunità. In particolare, grazie all’accordo siglato con CNA Padova e Rovigo, le imprese associate potranno beneficiare di linee di credito dedicate per limitare l’effetto negativo del caro-energia». Aggiunge Luca Montagnin, presidente di Cna Padova e Rovigo: «Cna sta agendo su più fronti per arginare i danni provocati dai recenti rincari dell'energia elettrica e del gas. L'accordo con UniCredit nasce dalla volontà di offrire con tempestività uno strumento per distribuire i costi, e programmarne meglio e con maggiore tranquillità il pagamento. Nel frattempo Cna continua a fare pressione sulle istituzioni perché intervengano con misure straordinarie e prosegue nell’assistenza e nel supporto alle imprese associate anche costituendo gruppi di acquisto per calmierare i costi». Come ulteriore elemento utile a venire incontro alle necessità delle micro e piccole imprese Sviluppo Artigiano mette inoltre a disposizione una garanzia sui prestiti al 90% a copertura delle aziende socie con rating fino a R4-. Le filiali di UniCredit restano a disposizione per maggiori dettagli. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi anche agli uffici di CNA Padova (via della Croce Rossa, 56 - tel. 049.8062211) e di Sviluppo Artigiano, sede di Padova (Via C. Savelli, 130 - tel. 049.8074662).