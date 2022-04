Caro-bollette, nasce un "social network" per aiutare a risparmiare sull'energia

Arriva anche in Veneto YouGreen, il primo social network che aiuterà le aziende della regione a risparmiare energia e che è stato presentato in una conferenza stampa alla Camera dei Deputati.

YouGreen

Il Progetto YouGreen è stato promosso dalla Società Italiana di Medicina Ambientale (SIMA) e sviluppato dalla You Green Srl. YouGreen nasce dall’esigenza di ridurre il divario del costo dell’energia tra le aziende italiane e quelle della media europea: anche in Veneto infatti le imprese pagano il 22% in più l’energia rispetto alla media delle aziende europee (il costo dell'energia da bolletta aziendale è di 15.9 €c/kWh contro una media europea di 13€c/kWh). La crisi energetica scoppiata in Italia negli ultimi mesi, unitamente al conflitto in Ucraina, hanno ulteriormente evidenziato il problema energia ed il costo aziendale in bolletta della spesa energetica è diventata una voce per molti imprenditori insostenibile. L’utilizzo della piattaforma YouGreen da parte dei dipendenti di un’azienda porta, stando alla sperimentazione già condotta in Italia dalle società partners di You Green Srl (Harpa Italia Srl e SDP Italia Srl) ad una riduzione del consumo energetico voluttuario tra il 20 e 30%, valore percentuale che varia a seconda della dimensione dell’azienda e dalla capacità di coinvolgimento dei dipendenti (la formula gaming premiale tra reparti aziendali ha prodotto le migliori performance). Il consumo voluttuario di energia incide in quota significativa sulla bolletta, rispetto al consumo per la produzione di beni e servizi. È su questa prima voce che You Green Srl ha sviluppato il social network ed un sistema di monitoraggio energetico customizzabile.

Piattaforma social

Con questa piattaforma social sarà possibile insegnare ai dipendenti che lavorano in Veneto come risparmiare energia e consentire alle aziende della regione di monitorare i consumi e le performance dei suoi reparti. Si tratta di una innovazione imprenditoriale italiana con formula win-win. Infatti, la You Green Srl guadagna una percentuale sul risparmio che l’azienda ottiene dall’utilizzo della piattaforma YouGreen. Vincono tutti, soprattutto il Pianeta. Sottolinea il professor Alessandro Miani, presidente SIMA: «Il risparmio ottenibile dal semplice monitoraggio dei consumi e dalla formazione degli impiegati alla sostenibilità aziendale è funzione di un cambio comportamentale che è stato oggetto di sperimentazione già in varie parti del mondo. L’Oreal, ad esempio, introdusse per la sua Sede centrale di New York una sorta di gioco a premi tra i vari piani del building per promuovere l’energy saving, ottenendo un risparmio medio in bolletta del 23%». Aggiunge il dottor Fabrizio Facello, Ceo di You Green Srl e di Harpa Italia Srl: «Dopo molta esperienza sul campo ci siamo resi conto che avevamo bisogno di una soluzione eco-socio-sostenibile che, coinvolgendo gli utenti con i loro comportamenti di consumo, aiutasse le aziende a tagliare il costo della voce energia nel bilancio». Gli fa eco il presidente Confimi Salute Puglia e CEO di SDP Italia Srl, Francesco Cannone: «Come portavoce delle esigenze di risparmio energetico di molte aziende del comparto sanitario ho fortemente voluto partecipare a questo Progetto che porta benefici in termini economici con positive ricadute sull’ambiente e quindi sulla salute pubblica. Come imprenditore, partner di You Green Srl, ho sposato da subito l’idea di una innovazione che fa vincere tutti senza costare nulla». Conclude Alessandro Miani: «Come SIMA abbiamo promosso questa iniziativa imprenditoriale che ci auguriamo possa in futuro essere declinata anche al cittadino-utente, stando infatti ad una ricerca condotta in UK, che ha coinvolto oltre 2mila abitazioni residenziali si è osservato che la sola presenza in casa di uno smart meter ha influenzato i comportamenti energetici dell’86% del campione con un risparmio medio sul costo delle bollette del 17% nelle case in cui il consumo energetico veniva visualizzato costantemente»