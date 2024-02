Carpanese, FdI: «Economia in saldo positivo. E aumenta l'offerta occupazionale»

«E’ evidente che, da quando è alla guida della Nazione il Governo Meloni, i dati dell’economia reale risultino in saldo positivo», ad affermarlo è Silvia Carpanese, Responsabile Regionale per Fratelli d’Italia del Dipartimento Veneto Commercio e PMI.

«l saldo in attivo è dato dall’aumento del PIL allo 0,7% e poi i dati INPS lo dimostrano con 844 mila nuovi rapporti di lavoro a livello nazionale, di cui 435 mila a tempo indeterminato. Tale aspetto è dovuto anche all’innovazione tecnologica di varie imprese, che necessariamente hanno assunto nuovi lavoratori; inoltre gli sgravi fiscali a favore delle stesse, inseriti nella manovra di bilancio, hanno contribuito ad accelerare questo processo. E’ anche vero da un lato - sottolinea Carpanese - per il commercio in merito al nostro territorio veneto il 2023 si è chiuso con una riduzione complessiva di 8.653 attività, circa un 0,6% in meno su base annua. Ma, approfondendo l'analisi dei dati, si nota come questo valore abbia riguardato per lo più il commercio al dettaglio e all’ingrosso, il settore della logistica e della ristorazione, complice anche l’aumento dei prezzi della materia prima e al consumo, dovuti all’inflazione e all’aumento dei costi di produzione, causa mercato energivoro».

«I dati dell’inizio del 2024, a livello regionale veneto, sono più confortanti e dimostrano una ripresa soprattutto per la ristorazione e il turismo, il terziario avanzato e il comparto immobiliare. Il numero delle sedi d’impresa e anche delle unità locali è aumentato per il settore del terziario avanzato del 2% rispetto al 2023, settore che comprende le imprese di software, consulenza informatica ed elaborazione dati e la realizzazione di portali web. Pure nel segmento immobiliare c’è stato un aumento del +4% di sedi; simile anche il dato per il comparto alberghiero/turistico, considerato l’aumento di affluenza, nelle nostre città d’arte, di turisti stranieri. Senza andare lontano Padova ha registrato nel 2023 e inizio 2024 un’affluenza di un + 12%, complice il fatto di essere Città/Patrimonio Unesco e Urbs Picta.Ecco perché dico che la situazione sul lavoro è andata modificandosi, migliorando. A confermarlo cito gli ultimi dati di Veneto lavoro, che dimostrano come il saldo dei movimenti di lavoro a tempo indeterminato, apprendistato e tempo determinato, nel settore del terziario, sia dato da un più 53.100 occupati. Rispetto al 2022 infatti la domanda di lavoro è aumentata del +29% per i servizi. C’è ancora molto da costruire per continuare a garantire lavoro alle nuove generazioni, per nuove professioni e contratti di lavoro congrui. Con un balzo in avanti per il lavoro femminile, con sempre più imprese e microimprese artigianali guidate da donne per puntare a prodotti di qualità e made in Italy».

«Certo è che il lavoro delle donne è prezioso, è un incremento, un valore aggiunto in termini di crescita economica e di valore sociale per la nostra Nazione e per il nostro territorio veneto e provinciale di Padova, che da sempre è costituto dal tessuto delle piccole e medie imprese. Mi preme riportare un’esperienza di un evento, a cui ho partecipato con grande entusiasmo e interesse nell’ambito lavorativo, organizzato da Unioncamere del Veneto e Camera di Commercio di Padova sulle imprese al femminile, all’interno del roadshow nazionale “Giro d’Italia delle donne che fanno impresa”, con molte imprenditrici protagoniste dal manifatturiero al farmaceutico, al tessile. Un dato significativo è questo: il Veneto alla fine del 2023 ha registrato 87.840 sedi d’imprese al femminile, di cui circa l’80% vede le donne alla governance come titolari, socie o amministratrici. Con numerose start-up a guida femminile. A Padova e Provincia lo confermano i numeri con circa 17.802 micro e medie imprese al femminile. Insomma ci aspetta un futuro ‘roseo’, denso di sfide e nuove opportunità», conclude Silvia Carpanese, Responsabile Regionale per Fratelli d’Italia del Dipartimento Veneto Commercio e PMI.