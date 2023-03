Carraro, martedì 28 i sindacati incontrano la proprietà mentre cambia l'assetto societario

Giovedì 23 marzo, dopo una comunicazione collettiva ai dipendenti e un comunicato stampa ai giornali la proprietà dell’Antonio Carraro di Campodarsego ha comunicato l’avvio del programma di investimento che porterà il Gruppo Maschio/Polo, già presenti nella compagine azionaria dell'azienda di Campodarsego al 50%, all’acquisizione della totalità delle azioni della Antonio Carraro S.p.A.

Sindacati

Le organizzazioni sindacali Fiom e Fim di Padova a tal proposito e in vista dell’incontro di martedì 28 marzo 2023 dichiarano: «A noi l'azienda non ha ancora comunicato nulla né in maniera formale né informale. Sono i nostri delegati che ci hanno informato della cosa che abbiamo letto il giorno successivo sui giornali. Non possiamo far altro che aspettare una loro comunicazione in merito, che a questo punto pensiamo avverrà a voce domani, durante l'incontro che abbiamo in azienda per discutere della nostra richiesta di accordo di secondo livello con premio di risultato e della questione relativa agli aumenti del costo della mensa. Noi restiamo in attesa dell'incontro di domani per misurare le loro dichiarazioni di pace sociale rilasciate nelle scorse settimane, per capire cosa comporterà questo nuovo assetto e, anche, per manifestare la nostra preoccupazione rispetto ad alcune voci che ci sono arrivate e che parlano di una possibile delocalizzazione di alcune produzioni».