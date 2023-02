Carraro dice no a sindacati: «Investiamo nostro utile per produrre il miglior trattore del mondo»

La richiesta dei sindacati di aprire una trattativa per il ripristino del contratto integrativo, che l'azienda ha annullato nel 2017, non è stata accolta dai vertici della Carraro S.p.A. I lavoratori hanno scioperato per sostenere chi è stato assunto dopo quella data, che di conseguenza ha una retribuzione minore rispetto a colleghi con le stesse mansioni ma assunti prima di quell'anno. L'azienda si difende evidenziando la scelta di investire gli utili per far crescere sempre più stabilimento e prodotti: «Presso il sito produttivo di Campodarsego l’obiettivo è costruire il trattore piu? bello del mondo, eccellenza italiana», commentano dall'azienda, come a dire che non ci sia spazio per altro.

Crescita

«Negli ultimi 6 anni - fanno sapere dall'azienda - come e? noto, Antonio Carraro S.p.A. ha conseguito utili per un totale di 18,3 milioni di Euro con l’impegno da parte della proprieta? di reinvestire tale guadagno nella crescita dell’azienda e del territorio. A dimostrazione di tale volonta? la Societa? non solo ha bloccato la distribuzione di utili a partire dal 2016 ma ha anche parallelamente avviato un programma massivo di investimenti per un totale di 19,5 milioni di Euro che ha riguardato l’ammodernamento dei macchinari e l’acquisizione di immobili che hanno consentito l’espansione dell’unico sito produttivo di Campodarsego, bacino produttivo per oltre 4.000 trattori l’anno con una complessita? tecnologica in continua evoluzione. Fucina inesauribile dell’innovazione del prodotto Antonio Carraro e? il dipartimento Ricerca e Sviluppo sostenuto nel medesimo periodo con investimento per totali 10,6 milioni di Euro».

Mission e collaboratori

Sottolineano i Presidenti Dott. Maurizio Maschio e Dott. Marcello Carraro: «La mission ereditata dal fondatore Antonio Carraro ci ispira nel perseverare e continuare a credere nel sito produttivo di Campodarsego, sostenendo il territorio e la sua comunita? anche per mezzo di sponsorizzazioni mirate ed importanti a livello locale, nazionale ed internazionale. Crediamo nei nostri collaboratori che uniti nell’etica del lavoro e dell’impegno rappresentano la nostra chiave di successo e la realizzazione dei piu? alti obiettivi in termini di qualita? e performance aziendali». L'azienda poi evidenzia che dalla fatidica data, sono aumentati i lavoratori: «Dal 2017 infatti il numero dei collaboratori e? cresciuto del +44%, passando dai 358 del 2017 ai 516 di fine 2022. Significativa risulta essere la percentuale dei contratti a termine confermati a tempo indeterminato che negli ultimi tre anni si attesta al 97,3%, sinonimo questo di impegno ed investimento nel capitale umano. In coerenza con tale visione nell’ultimo anno, contrassegnato dall’emergenza sanitaria Covid-19, dalle difficolta? negli approvvigionamenti e dall’aumento del costo delle materie prime oltre che del gas e dell’energia elettrica, l’Azienda si e? impegnata a non utilizzare la Cassa integrazione preferendo la continuita? anche a scapito degli utili. Tale percorso di crescita e? supportato da un processo annuale virtuoso e consolidato di riconoscimento delle competenze e delle performance volto a premiare il merito, l’affidabilita? e le potenzialita? dei collaboratori Antonio Carraro spa. Per mezzo di suddetto percorso ogni anno mediamente piu? della meta? dei collaboratori e? stata premiata con incrementi retributivi».