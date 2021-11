Cervicale e Cervicobrachialgia: ecco la nuova tecnologia a strati di Pharmaflex che elimina i dolori cervicali

Pharmaflex cuscino cervicale per la Cervicobrachialgia è una nuova soluzione disponibile da qualche mese nelle farmacie italiane (scopri la più vicina a te).

Soluzione interamente progettata e realizzata in Italia, Cervical di Pharmaflex è un guanciale tecnologico, approvato dai migliori medici e fisioterapisti italiani.

Già scelto da oltre 34000 italiani per i suoi benefici effetti, il cuscino Pharmaflex riduce dell’ 87% i sintomi della cervicale infiammata.

Pharmaflex cuscino cervicale per la Cervicobrachialgia, come funziona?

Alla base del cuscino Pharmaflex e dei suoi certificati risultati c'è un sistema a 5 strati, composto da diversi materiali per una combinazione che apporta sollievo ed eliminazione dei dolori cervicali.

Pharmaflex cuscino cervicale è composto da vari strati con funzioni specifiche:

Strato AirCell: strato traspirante, realizzato con un materiale frutto di anni di studi, permette, grazie alla formula a celle aperte la completa traspirabilità ed il passaggio dell'aria, per un comfort senza uguali.

strato traspirante, realizzato con un materiale frutto di anni di studi, permette, grazie alla formula a celle aperte la completa traspirabilità ed il passaggio dell'aria, per un comfort senza uguali. Strato di decontrazione muscolare: strato attivo anti cervicale, é realizzato in materiale viscoelastico D35. La sua funzione é quella di ridurre i punti pressori e rilassare la muscolatura spinale e semispinale del capo e del collo, allentando la tensione a carico della stessa.

strato attivo anti cervicale, é realizzato in materiale viscoelastico D35. La sua funzione é quella di ridurre i punti pressori e rilassare la muscolatura spinale e semispinale del capo e del collo, allentando la tensione a carico della stessa. Strato di decompressione vertebrale: la funzione di questo strato è quella di favorire il distanziamento tra la vertebra cervicale C1 e C7, aiutando nella funzione di riduzione della compressione e dello schiacciamento dei dischi intervertebrali.

la funzione di questo strato è quella di favorire il distanziamento tra la vertebra cervicale C1 e C7, aiutando nella funzione di riduzione della compressione e dello schiacciamento dei dischi intervertebrali. Strato ventilante: strato "comfort e salute" del cuscino, aiuta a mantenere la freschezza in estate e conservare il calore in inverno. La funzione ventilante aiuta anche a preservare "un ambiente salubre" impedendo la formazione di muffe, acari e batteri all'interno del cuscino.

strato "comfort e salute" del cuscino, aiuta a mantenere la freschezza in estate e conservare il calore in inverno. La funzione ventilante aiuta anche a preservare "un ambiente salubre" impedendo la formazione di muffe, acari e batteri all'interno del cuscino. Strato comfort: aggiunge comodità al guanciale ed al suo utilizzo, permettendo un esperienza d'uso indimenticabile.

Pharmaflex cuscino per cervicale infiammata non è solo una soluzione tecnologica. Il guanciale Cervical è anche una soluzione sicura, approvata dai migliori medici e fisioterapisti e suggerita come soluzione non invasiva ma efficace per mitigare e ridurre la compressione dei dischi intervertebrali e dei nervi.

La soluzione Pharmaflex é disponibile nelle migliori farmacie, provalo e non potrai più farne a meno.

Ecco le prime farmacie che hanno Pharmaflex in Italia:

