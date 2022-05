La Cgil apre due sedi all'Arcella

Mattinata impegnativa, quella di giovedì 26 maggio per la Cgil di Padova che, prima alle 11.00 e poi alle 11.30, taglierà i nastri di due nuove sedi nel quartiere Arcella.

Prima

La prima, in via Cardinal Callegari 14a, sarà la nuova sede dove si recheranno coloro che avranno bisogno dei servizi del Caaf Cgil e del Patronato Inca, nonché luogo di incontro per il nutrito numero di attività delle pensionate e pensionati che girano intorno allo Spi Cgil e dove avverranno i naturali scambi tra le lavoratrici/lavoratori con la propria categoria di riferimento. Inoltre, stando in Arcella, non potrà che essere un ulteriore luogo di riferimento del Dipartimento Immigrazione della Cgil di Padova.

Seconda

La seconda sede, in via Duprè 1, diventerà invece un Nuovo Centro Culturale, un luogo dedicato ad assemblee e riunioni ma anche aperto alle numerose associazioni del quartiere. Uno spazio – su cui sono numerosi i progetti che si stanno elaborando al fine di riempirlo – destinato a favorire e rafforzare l’incontro tra il sindacato e i soggetti associazionistici che operano nel quartiere.

Inaugurazioni

Ad entrambe le inaugurazioni – oltre al Segretario Generale della Cgil di Padova, Aldo Marturano e i componenti della Segreteria Confederale – saranno presenti le autorità, tra cui il Sindaco di Padova, Sergio Giordani, le Assessore Marta Nalin e Francesca Benciolini e l'Assessore Andrea Micalizzi.