Chiara Marchetto nuova presidente dell'Ordine dei commercialisti

Chiara Marchetto è la nuova presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova. Marchetto, che succede a Dante Carolo che per 2 mandati ha presieduto l’Ordine della città del Santo, guiderà nel quadriennio 2022 - 2025 i 1660 commercialisti padovani assieme ai consiglieri: Mariavittoria Cacace, Roberta Ranalli, Francesco Mario R. Savio, Antonio Sturaro, Enrico Grigolin, Stefania Targa, Marco Ciabattoni, Alessandro Baracco, Dario Lenarduzzi, Monica Maragotto, Chiara Bedei. Dalla lista di minoranza sono stati eletti i consiglieri Gianni Sarragioto, Sergio Franceschetti e Michele Testa.

Il futuro

Il 7 marzo il consiglio si riunirà per definire la carica di vice presidente, segretario, tesoriere e nominare il presidente del comitato pari opportunità. Tra i revisori dei conti sono stati eletti: Chiara Paccagnella presidente, Marilena Riello e Gian Luca Tognon effettivi, mentre i supplenti sono Andrea Padoan e Leopoldo Mason. Eletto per la prima volta anche il Comitato Pari Opportunità - CPO composto dai commercialisti: Luca Rigato, Giulia Dal Pozzo, Caterina Scagnolari, Claudia Bozzolan, Antonio Melandri e Cristina Baggio.

Marchetto

«Raccogliere il testimone da Dante Carolo è una bella sfida - dichiara Chiara Marchetto neo eletta presidente dei commercialisti padovani - soprattutto in questo momento storico di notevole turbolenza economica. Lavoreremo al fianco di tutti gli attori sociali del territorio per valorizzare la figura del commercialista dinamico e competente al fianco delle istituzioni, delle imprese e anche dei cittadini. In particolare ci impegneremo in un dialogo costruttivo con tutte le istituzioni locali come Agenzia delle Entrate, Inps, Camera di Commercio, Tribunale, Commissioni Tributarie, Prefettura, Enti Locali, e Forze dell’Ordine. Il nostro Ordine sarà un luogo di incontro e di scambio di competenze e di conoscenze, nello spirito del networking. Per i cittadini in difficoltà economica rafforzeremo l’attività di esdebitazione, mentre le imprese, che affrontano la sfida della globalizzazione e del passaggio generazionale, troveranno degli interlocutori qualificati. Senza dimenticare la sfida di rendere la nostra professione più attrattiva per i giovani».

I numeri

Sono 1660 gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Padova, di cui il 35,2% sono donne. Il 21,8% ha meno di 40 anni e di questi gli uomini sono il 10,5% e le donne l’11,3%; il 58,5% è nella fascia tra 41 e 60 anni di cui il 37,6% sono uomini. La fascia di età over 60 è composta dal 1,87% di iscritti di cui solamente il 3% sono donne. Negli ultimi 4 anni gli iscritti sono aumentati del 2.8%. I tirocinanti sono 77 e le Società Tra Professionisti - STP sono 24.