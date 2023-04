Cia apre nuovo mercato agricolo: mercoledì il taglio del nastro

Affidato dal Comune alla gestione della Cia di Padova – Confederazione italiana agricoltori e aperto tutti i mercoledì dalle 16 alle 20 (e dalle 15 alle 19 nei mesi autunnali e invernali) ospiterà i banchi di otto imprenditori agricoli del territorio, le cui attività – come stabilito dal regolamento – non possono superare i 70 chilometri di distanza da Albignasego. La selezione delle aziende presenti, che potranno variare ed essere soggette a rotazione, è gestita dall’associazione di categoria.

Offerta

Oltre a frutta e verdura di stagione, nel nuovo mercato i cittadini potranno trovare carne, miele, formaggio, pane e vino del territorio: prodotti di qualità “dal campo alla tavola” grazie a una filiera corta che comporta sia un risparmio in termini di costi sia una riduzione dell’inquinamento legato al trasporto su gomma. Dopo una fase sperimentale di un anno per testare l’iniziativa verrà tracciato un primo bilancio con le associazioni di categoria. “Nel Regolamento approvato dalla giunta – spiega l’assessore alle Attività Produttive Gregori Bottin – abbiamo indicato anche la possibilità di realizzare in futuro attività culturali, didattiche e dimostrative. Confidiamo che il mercato possa diventare davvero un luogo di incontro, animato e frequentato dai residenti del quartiere di Carpanedo e di tutto il territorio di Albignasego”. Durante la pandemia, fa sapere Cia Padova, “vi è stata una riscoperta della vendita diretta, con un aumento della domanda di oltre il 10%. Sempre più famiglie si sono avvicinate ai mercati agricoli, dove è possibile acquistare prodotti freschi, di stagione e genuini”. “L’iniziativa– aggiunge Annamaria Masiero, consigliera con delega all’Agricoltura – rappresenta anche un’occasione per valorizzare i prodotti locali e dare un contribuito all’economia locale offrendo una nuova opportunità ai nostri produttori". Dopo il primo anno verrà tracciato un bilancio: se la proposta avrà ottenuto la risposta auspicata c’è l’intenzione di trasformarla in un’iniziativa stabile.

Mercati agricoli

“La filiera dal campo alla tavola – spiega il presidente di Cia Padova, Luca Trivellato - permette di saltare diversi passaggi per arrivare direttamente al consumatore finale che negli ultimi anni è diventato particolarmente attento alla qualità: i nostri imprenditori agricoli sono in grado di garantire il massimo in tal senso”. Non solo. “I mercati agricoli contribuiscono a rafforzare il legame fra il mondo dell’agricoltura e il tessuto sociale locale. Siamo certi che il nuovo spazio, a Carpanedo, sarà frequentato sia dai cittadini di Albignasego che da quelli dei paesi limitrofi”. Peraltro, conclude Trivellato, “si trova in una posizione strategica, comodo pure per i pendolari”.

Nastro

Il taglio del nastro è in agenda mercoledì 19 aprile alle 16. Saranno presenti l’assessore alle attività produttive, Gregori Bottin, e il presidente di Cia Padova, Luca Trivellato.