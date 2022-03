Cia in Prefettura: «Quella subita dagli agricoltori, la tempesta perfetta. Urgono interventi celeri»

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un cospicuo numero di agricoltori si sono presentati in Prefettura per chiedere l'intervento della Prefettura in aiuto del comparto agro alimentare. A fare da portavoce delle varie istanze, Gianmichele Passerini, presidente regionale della Cia: «La pandemia, una guerra, il rincaro dei prezzi, speculazioni. E' la tempesta perfetta per chi, come i nostri agricoltori, si trova schiacciato da tutti questi eventi». Cosa chiedono al Prefetto è presto detto: «Noi chiediamo misure fiscali e interventi economici settoriali, per aiutare le nostre aziende anche nella fase della semina. Intervenire sulle accise e altri costi di produzione per noi è fondamentale».