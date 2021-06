«Cove di 200 uova al colpo, con il caldo la cimice asiatica prolifica»: l'allarme di Coldiretti Padova

L’ondata di calore sta favorendo il diffondersi degli insetti fastidiosi per gli uomini e dannosi per le coltivazioni come la cimice asiatica e il moscerino dagli occhi rossi, particolarmente temuti dai produttori ortofrutticoli per le perdite dei raccolti che possono provocare.

Coldiretti Veneto

«La cimice asiatica particolarmente temuta - spiega Coldiretti Veneto - in questo periodo sta proliferando: con cove di oltre 200 uova anche pochi adulti possono determinare danni importanti. La vespa samurai sta producendo i suoi effetti di contenimento ma come per tutti i metodi di lotta biologica servono anni per vedere i risultati tangibili. Le popolazioni devono trovare gli equilibri, le cimici sono ancora numerose visto che l’azione della vespa samurai si assesta al di sotto del 20% delle ovature. Tutti i metodi aggiuntivi dai presidi sanitari alla cattura massale sono necessari per riuscire a debellare dall’inizio il fenomeno che nell’anno passato è stato notevolmente ridimensionato naturalmente. Il timore è che il 2021 sia difficile per gli agricoltori come il 2019 quando intere colture di mele, pesche, pere, kiwi sono state decimate».