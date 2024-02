Cisl, ecco le quattro priorità per lo sviluppo del Veneto

La Cisl Veneto ha riunito 130 dirigenti sindacali, delegati e operatori per ribadire anche su questa base i fronti di impegno principali per il sindacato che resta il primo in Veneto per numero di iscritti, arrivati a quasi 400mila nel 2023 con un incremento di oltre 3.800 rispetto all’anno precedente.

Parte da quest’assemblea, infatti, il percorso di definizione di una piattaforma regionale d’impegno e di azione, alla quale lavorare insieme compatti come Cisl Veneto, territori e categorie, in questo anno considerato di strategica importanza per tante delle sfide aperte, ha spiegato Gianfranco Refosco, segretario generale di Cisl Veneto: «Quattro priorità, che declinano la sfida evolutiva del nostro territorio e insieme ne misurano la visione strategica: garantire ai giovani un’occupazione meno precaria e fragile e renderli protagonisti nel mondo del lavoro; aumentare il tasso di occupazione femminile creando un lavoro di qualità; rendere il nostro territorio maggiormente attrattivo e programmare l’immigrazione di nuove energie e talenti; infine promuovere un sistema di welfare universale e generativo. Nodi strategici che costituiscono la condizione necessaria se si vuole dare alla nostra regione una prospettiva di rilancio e sviluppo che sia equo e sostenibile, e sui quali serve costruire un’alleanza, lasciando da parte le contrapposizioni». «Dobbiamo investire nelle interlocuzioni con le controparti datoriali e politiche, per quanto difficili e complesse siano soprattutto in questa fase di campagna elettorale – ha aggiunto Refosco –. E rispetto all’interlocuzione con la politica, la nostra autonomia ci impone la necessità di alzare il livello delle nostre rivendicazioni, in un confronto realistico, pragmatico e allo stesso tempo ambizioso, sia a livello territoriale che a livello regionale».

Di alleanze necessarie anche a livello nazionale ha parlato Daniela Fumarola, segretaria generale aggiunta di Cisl nazionale, che all’indomani dell’incontro con la ministra del lavoro Calderone sui temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, oggi ha chiuso i lavori ribadendo: «Abbiamo avuto dal Governo rassicurazioni rispetto al percorso di dialogo e ascolto avviato col sindacato per migliorare e potenziare il prossimo decreto sulla salute sicurezza sul lavoro. Noi auspichiamo che davvero si possa continuare su questa strada, perché sulla salute e la sicurezza non ci possono essere interventi a spot ma serve un “piano di corresponsabilizzazione”, come lo abbiamo voluto chiamare: ognuno deve svolgere la propria parte – Governo, sindacati, parti datoriali, lavoratori –, ognuno per il proprio pezzo deve provare a traghettare in una fase nuova il rapporto con il lavoro, che deve essere vita per i lavoratori, produzione e reddito per le imprese, ma non può assolutamente essere né morte né malattia. E fondamentale resta su tutto la formazione, che significa conoscenza e rispetto delle regole, ma anche consapevolezza dei diritti».

Trasversale a tante delle sfide aperte per il Paese e per il Veneto la sostenibilità, tema centrale di questo Consiglio regionale. Evidenzia sempre Refosco: «Non c’è sostenibilità se non è dato valore al lavoro e ruolo centrale ai lavoratori e alle lavoratrici. E dall’altra parte non può esserci la piena e concreta realizzazione di uno sviluppo equo e sostenibile (ambientale, sociale ed economico) senza la partecipazione dei lavoratori e il coinvolgimento delle loro rappresentanze: il loro ruolo resta fondamentale nel processo di cambiamento e nella gestione della transizione green, tra nuove competenze richieste ai lavoratori e alle lavoratrici e sfide poste alle imprese».

Per questo Cisl Veneto ha anche firmato oggi un protocollo con AsVess, associazione a cui aderisce Cisl e che è nodo territoriale di Asvis per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) indicati dall’Agenda 2030 dell’Onu. L’intesa prevede il monitoraggio dell’attuazione nel mondo del lavoro degli obiettivi di sviluppo sostenibile, la promozione del ruolo attivo delle rappresentanze sociali nella prevenzione e gestione attiva dell’impatto sociale e lavorativo della doppia transizione (digitale e green), e non da ultimo momenti di formazione rivolti a dirigenti, operatori, attivisti e delegati di Cisl ma anche iniziative culturali e di sensibilizzazione dedicate ai temi. «Il protocollo permetterà di ricercare l’attuazione concreta degli obiettivi dell’Agenda 2030 – dice Giorgio Santini, presidente di AsVeSS – in una prospettiva radicata nel mondo del lavoro, attenta anche alle sue necessità, dalla sicurezza ambientale al sociale, e come elemento di valore aggiunto per i lavoratori, le imprese e le comunità».