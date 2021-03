Cittadella: inaugurato nuovo spazio Enel

«Si tratta - afferma il sindaco di Cittadella, Luca Pierobon – di un importante realtà del nostro territorio che ha deciso, in un periodo difficile come questo, di investire nella propria attività, credendo fortemente nella loro capacità imprenditoriale e nel futuro dell'economia Cittadellese». Sono 71 gli Spazi Enel ad oggi operativi in Veneto

Lo ‘Spazio Enel’ di Cittadella si trasferisce in una nuova, più ampia e confortevole location a disposizione di cittadini ed imprese dell’Alta Padovana. La gestone è sempre affidata alla MITO SERVICE di Gian Antonio Mion, azienda che ha una partnership consolidata con Enel. L’inaugurazione ufficiale, con taglio del nastro, si è svolta alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Cittadella, Luca Pierobon, del responsabile Spazi Enel Partner del Triveneto Ugo Martelli, e del titolare della MITO SERVICE Gian Antonio Mion. «Si tratta - afferma il sindaco di Cittadella, Luca Pierobon – di un importante realtà del nostro territorio che ha deciso, in un periodo difficile come questo, di investire nella propria attività, credendo fortemente nella loro capacità imprenditoriale e nel futuro dell'economia Cittadellese. Auguro alla famiglia Mion di raggiungere gli obiettivi che si sono proposti, ringraziandoli per aver sempre creduto in Cittadella e nel suo territorio».

Servizi

Numerosi i servizi offerti: attivazione o modifica di contratti luce e gas; verifica dello stato dei pagamenti e dei consumi; informazioni e consulenze personalizzate sulle offerte di energia elettrica e gas più adatte alle proprie abitudini proposte da Enel Energia, la società del Gruppo Enel che con circa 10 milioni di clienti è leader del mercato libero dell’energia e sulla gamma dei nuovissimi prodotti di Enel X, la divisione del gruppo elettrico dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali, per rendere più efficienti i consumi di casa e luoghi di lavoro; possibilità di comunicare la lettura dei contatori; dimostrare il pagamento delle bollette; domiciliare il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o su carta di credito; richiedere forniture di cantiere, la possibilità di pagare fatture e richiedere rimborsi. A disposizione anche le migliori soluzioni per l’efficienza energetica come impianti fotovoltaici, caldaie a condensazione, climatizzatori ad alta efficienza e altro ancora.