Coldiretti: «L'agricoltura si deve adeguare ai tempi»

Per l’agricoltura padovana si annuncia una primavera difficile e incerta, segnata da molte incognite. Al termine di un inverno senza pioggia che ha lasciato a secco la campagna si scatena la corsa dei prezzi delle materie prime e del costo dell’energia.

Irrigazione

Fra queste la semina dei principali cereali (mais e soia) nella bassa padovana e la maturazione delle colture già in campo come il grano tenero, grano duro ed orzo, ma anche colza ed erba medica, che in assenza di precipitazioni significative stentano a crescere. «Molti agricoltori stanno già pensando all’irrigazione di soccorso ma i costi proibitivi raggiunti dal gasolio non lo permettono. L’accoppiata siccità e costi alle stelle - spiegano da Coldiretti Padova - getta una pesante ipoteca sull’agricoltura padovana e costringe a pensare da subito a misure di soccorso, sia sottoforma di aiuti alle imprese che di programmazione legata a nuove tecniche colturali e ad interventi strutturali».

Prezzi

«L’impennata dei prezzi delle materie prime e dell’energia - ricorda Massimo Bressan,presidente di Coldiretti Padova - si fa sentire in queste settimane per gli allevamenti, che devono garantire ogni giorno l’alimentazione nelle stalle, ma anche per chi sta programmando le semine primaverili. Nella bassa padovana ci sono decine di migliaia di ettari di terreno arso dalla siccità, sul quale sarà sempre più difficile e costoso seminare. A pesare anzitutto i prezzi dei fertilizzanti, con rincari che arrivano al 300 per cento. E’ il caso dell’urea, passata da 30 a 100 euro al quintale, mentre il cloruro di potassio è raddoppiato da 35 a 70 euro al quintale e il perfosfato triplo è salito da 35 a 75 euro».

Importazioni

«Si tratta - aggiungono da Coldiretti Padova - di prodotti che in larga parte vengono importanti dalla Turchia, dalla Russia e dall’India e che pertanto potrebbero subire ulteriori aumenti nei prossimi giorni. Anche il costo del gasolio agricolo è quasi triplicato passando da 60 centesimi a 1,60 euro al litro. Gli antiparassitari hanno registrato un aumento medio del 10%, le sementi di oltre il 5% mentre i mangimi zootecnici di almeno il 30-40. “L’aumento del prezzo del mais da 18 a 38 euro al quintale e della soia da 35 a 68 euro –aggiunge Bressan - permette ai produttori di cereali di assorbire parte dei rincari delle materie prime e delle maggiori spese per l’energia anche se, specie nella bassa padovana, la siccità rischia di compromettere le semine e il raccolto».

Pioggia

«In tutto l’inverno, ricorda Coldiretti Padova, i giorni di pioggia si contano sulle dita di una mano: tra i quattro e i cinque giorni di pioggia in tre mesi e mezzo, che hanno portato nel complesso tra i 40 e i 50 millimetri d’acqua in una intera stagione. Praticamente nulla. «Ora, - spiega Nicola Meneghesso, giovane agricoltore di Villa Estense - ci sono da preparare i terreni per la semina del mais ad inizio aprile ma senza pioggia sarà un problema. Già in questi giorni con le semine della barbabietola stiamo riscontrando gravi difficoltà. Se non piove sarà veramente difficile ottenere un raccolto in grado di coprire le spese che siamo costretti a sostenere. Molti stanno valutando di ritardare il più possibile le semine, nella speranza che arrivi la pioggia e che si possa anche evitare il rischio di brinate tardive che potrebbero bruciare le piatine appena spuntate dal terreno».

Cambiamenti

«Come andiamo ripetendo da anni – conclude Bressan – il clima sta cambiando e l’agricoltura deve adeguarsi ripensando tecniche e modalità di coltivazione. A questo si aggiunge l’economia di guerra in cui siamo piombati in questi giorni che impone di aumentare gli investimenti proprio sul settore primario e sulle coltivazioni nazionali per ridurre la dipendenza dall’estero e sfruttare meglio il potenziale della nostra agricoltura. Servono interventi urgenti per garantire la sopravvivenza delle nostre aziende ma soprattutto vanno messi in campo interventi strutturali, attingendo alle ricorse comunitarie, dalla Pac al Pnrr, per migliorare l’irrigazione, la sicurezza del territorio, la dotazione strumentale delle aziende, la competitività e l’innovazione».