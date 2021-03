Coldiretti: aumenta la richiesta di prodotti a km zero

A Padova i intensificano le richieste dei cittadini per il servizio di consegna a domicilio da parte dei produttori di Campagna Amica. Per limitare al minimo gli spostamenti e garantirsi cibi di qualità a chilometri zero i cittadini si affidano agli agricoltori e riprendono a prenotare la spesa a km zero da ricevere a casa

Consegne a domicilio e code ai mercati di Campagna Amica a Padova e provincia, Coldiretti afferma che nel weekend sono in aumento le presenze in supermercati e negozi con un aumento della spesa in media del 20% per fare scorte di prodotti alimentari. Una tendenza che ha percorso tutta la Penisola, rispetto alla scorsa settimana. E’ quanto emerge da un monitoraggio della Coldiretti in occasione dell'ultimo fine settimana prima della stretta anti Covid con la nostra provincia che si colora di rosso. Ad essere maggiormente richiesti sono prodotti di base della dieta alimentare come frutta e verdura ma anche pasta, riso, uova, farina, zucchero, salumi, formaggi e vino da mettere in dispensa per fare scorte, secondo l’indagine di Coldiretti sugli acquisti registrati direttamente tra i banchi dei produttori. A Padova i intensificano le richieste dei cittadini per il servizio di consegna a domicilio da parte dei produttori di Campagna Amica. Per limitare al minimo gli spostamenti e garantirsi cibi di qualità a chilometri zero i cittadini si affidano agli agricoltori e riprendono a prenotare la spesa a km zero da ricevere a casa.

Mercato e Campagna Amica

«Al Mercato Coperto di Campagna Amica Padova Padova i venti agricoltori hanno confezionato gli ordini e provveduto alle consegne di prodotti freschi e di stagione, arrivati direttamente dalle nostre campagne». Ordinare la spesa è semplice, basta mandare una mail a mercatocoperto.pd@coldiretti. it o visitare la pagina dedicata sul sito padova.coldiretti.it . «Con il ritorno delle restrizioni - spiega Giovanni dal Toso, presidente dell’Agrimercato delle Terre del Santo, l’associazione che riunisce i produttori agricoli padovani impegnati nella vendita diretta nei mercati di Campagna Amica - sono sempre più numerosi i cittadini che preferiscono fare la spesa sotto casa o direttamente nelle aziende agricole, evitando così gli assembramenti nei grandi punti vendita e privilegiando il rapporto diretto con i produttori. Per quanto ci riguarda nel 2020 abbiamo incrementato l’attività di vendita diretta con l’apertura di un nuovo mercato contadino a Monselice, ogni giovedì mattina, e il potenziamento del Mercato Coperto di Padova, che da oltre un anno garantisce anche la spesa on line con la consegna a domicilio. Il mercato coperto è aperto ogni mercoledì pomeriggio e sabato mattina, dall’inizio dell’emergenza covid promuove anche l’iniziativa della “spesa sospesa” per aiutare chi si trova in stato di necessità».

Vendita diretta

La vendita diretta fa breccia tra i consumatori perché permette di fare la spesa a km zero nel proprio quartiere (a Padova in quartiere Mandria e Forcellini) in tutta sicurezza. Inoltre è una fonte di reddito per decine di imprese agricole. Come è noto il margine di redditività per gli agricoltori è risicato, al punto che per evitare di lasciare prodotto invenduto nei campi e contenere le perdite molti imprenditori hanno scelto di ridurre sensibilmente la produzione e cambiare la propria strategia commerciale, puntando sulla vendita diretta, sia in azienda che attraverso i mercati di Campagna Amica sul territorio. ?