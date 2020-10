Coldiretti: formazione digitale per le imprese agricole del territorio Padovano

Continua il processo di digitalizzazione per le aziende agricole e il settore primario grazie alle attività del Punto Impresa Digitale (PID) il nuovo sportello attivato da Coldiretti e Impresa Verde Padova nell'ambito del progetto della Camera di Commercio di Padova per diffondere la cultura e la pratica digitale fra le micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici e aiutarle a comprendere e migliorare il proprio grado di maturità digitale.

Soluzioni digitali

Dai prossimi giorni Coldiretti Padova organizza in tutti gli Uffici di Zona in Provincia di Padova attività di consulenza dedicata alle tematiche connesse all'innovazione digitale nelle imprese con un percorso dedicato ai principali aspetti legati all'impiego di soluzioni digitali per migliorare l'attività aziendale, l'uso di applicazioni e piattaforme on line che permettono agli imprenditori di aumentare le proprie competenze in ambito digitale e rendere più agevole le operazioni aziendali. In questa ottica rientrano anche le indicazioni sulla sostenibilità ambientale e sull'utilizzo delle energie rinnovabili nelle aziende agricole, con indicazioni pratiche per una maggiore efficienza nell'ambito energetico grazie al ricorso a fonti rinnovabili che consentono la riduzione delle emissioni in atmosfera. Durante gli incontri sarà possibile compilare il Selfi 4.0: si tratta di un questionario di autovalutazione sul grado di digitalizzazione raggiunto dall'impresa. L'operazione è semplice, richiede pochi minuti e verrà eseguita con l'aiuto di un nostro collaboratore. Gli incontri si terranno nei rispettivi Uffici di Zona di Coldiretti dalle ore 9 alle ore 14, il primo appuntamento è per venerdì 16 ottobre a Montagnana, quindi il 22 ottobre a Este, il 28 a Cittadella, il 3 novembre a Piazzola sul Brenta, il 5 a Saccolongo, l’11 a Camposampiero, il 18 a Monselice, il 20 a Piove di Sacco e il 25 a Conselve.

Sportello Pid

Dall'1 settembre scorso Coldiretti Padova ha ripreso le attività di sportello PID in tutte le sedi territoriali attraverso incontri e iniziative che hanno per oggetto l’informazione e la formazione delle aziende agricole sull’utilizzo delle procedure informatiche e lo sviluppo dell’azienda nel digitale, la conoscenza e l'uso dei nuovi strumenti digitali per la gestione dell'attività aziendale e la semplificazione amministrativa, il rilascio Spid, l'impiego della firma digitale, la fatturazione elettronica, la vendita diretta e le piattaforme di commercio on line, l'accesso alle banche dati regionali e al sistema informativo nazionale Sian e Agea, le attività del CAA Coldiretti, la consulenza sull'accesso al Portale del Socio Coldiretti, le opportunità di investimento per l'efficienza e il risparmio energetico in azienda. Nel PID sarà possibile compilare il Selfi 4.0, un test di autovalutazione online che consente di ottenere in pochi minuti una prima "fotografia" della maturità digitale dell'impresa: il primo passo per individuare le aree di intervento prioritarie sulle quali il PID – Punto Impresa digitale - potrà supportare le imprese.