Coldiretti mette nel Presepe la statuina dell'imprenditore

Dopo l’infermiera dello scorso anno, simbolo della lotta al Covid, è l’imprenditore che usa la tecnologia, a significare la centralità dell’impresa che affronta nuove sfide per la crescita economica e sociale del Paese, è il nuovo personaggio per il Presepe 2021 promosso dalla Fondazione Symbola, Confartigianato e Coldiretti, nell’ambito del Manifesto di Assisi.

Statuina

La speciale statuina, realizzata da un maestro artigiano, è stata consegnata oggi al Vescovo di Padova Claudio Cipolla proprio in una fabbrica, una azienda artigiana di Vigonza specializzata nella produzione di calzature, la Henderson Baracco. Ad aprire le porte dell’azienda è stato il proprietario Gianluigi Baracco. All’incontro sono intervenuti il presidente di Coldiretti Padova Massimo Bressan e il direttore Giovanni Roncalli, il presidente di Confartigianato Padova Roberto Boschetto con il segretario generale Tiziana Pettenuzzo e don Giorgio Bozza, consigliere ecclesiastico di Coldiretti Padova. «Con il vostro lavoro - ha detto il Vescovo, portando la sua benedizione - date un contributo prezioso al cammino della società».

Attività

«Nel Presepe abbiamo voluto aggiungere nuove attività, nuovi mestieri legati al vivere di tutti i giorni, - aggiunge Massimo Bressan, presidente di Coldiretti Padova - per dare forza al presepe come chiave anche del futuro. Quest’anno la statuina rappresenta un imprenditore con il computer, immagine di un futuro che ha radici antiche. L’imprenditore ha affrontato le difficoltà della pandemia per continuare a garantire servizi e prodotti ai cittadini nonostante le limitazioni e i lockdown. Così è stato anche per i nostri imprenditori agricoli, che in questa emergenza non hanno mai smesso di lavorare e hanno saputo coniugare tradizione e innovazione facendo delle campagne italiane le più green d’Europa anche grazie agli investimenti tecnologici per combattere i cambiamenti climatici, salvare l’ambiente e aumentare la sostenibilità delle produzioni».

Presepe

«Portiamo nel Presepe - continua Roberto Boschetto Presidente di Confartigianato Padova - il simbolo dei milioni di artigiani e piccoli imprenditori italiani che hanno saputo reagire alla crisi e oggi sono pronti a contribuire alla ripartenza del Paese. La statuina rappresenta un imprenditore con il computer immagine di un futuro che ha radici antiche. E’ stata realizzata in cartapesta dal maestro artigiano leccese Claudio Ris ed è l’emblema degli uomini e delle donne di buona volontà impegnati, con le loro aziende, a costruire un futuro nuovo, all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità. Imprenditori che usano gli strumenti digitali e tecnologici per rilanciare le radici profonde della nostra tradizione produttiva, dell’eccellenza manifatturiera made in Italy. Rinnoviamo la tradizione del Presepe con un segno di speranza: la vitalità e l’ingegno dei nostri imprenditori, il loro slancio per costruire la rinascita economica e sociale dell’Italia».?