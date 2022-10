Coldiretti porta le famiglie nelle fattorie didattiche

Laboratori del cibo, pet therapy, escursioni con gli animali, giochi sull’aia e tanto altro da scoprire cercando la fattoria didattica preferita iscritta nell’elenco della Regione del Veneto che organizza la giornata aperta domenica, 9 ottobre prossimo. Coldiretti Padova aderisce attraverso gli operatori agricoli e le loro aziende abilitate che per onorare l’appuntamento offriranno un programma creativo per grandi e piccini.

Nella nostra provincia, ricorda Coldiretti Padova, sono 22 le fattorie che apriranno i propri cancelli fin dal primo mattino per accogliere gli ospiti. Le proposte sono per tutti i gusti: dalle passeggiate in pony e in calesse alla scoperta del laborioso mondo delle api, dalle dimostrazioni sulla preparazione del formaggio e del pane alle passeggiate in vigneto.

Da nord a sud della provincia è possibile scegliere come trascorrere una giornata a stretto contatto con la natura e i suoi prodotti. Le visite sono gratuite ma la prenotazione è obbligatoria, contattando direttamente la fattoria prescelta dal sito della Regione dedicato alle Fattorie Didattiche Aperte (https://www.regione.veneto.it/web/turismo/giornata-aperta), o direttamente sulle pagine social dell’evento, rilanciate anche da Coldiretti Padova e Campagna Amica Padova, con la mappa delle fattorie padovane aderenti, la geolocalizzazione della fattoria, i contatti e gli orari di apertura.

“L’evento abbinato al progetto SEMI’NSEGNI promosso da Coldiretti Donne Impresa – spiega Chiara Bortolas presidente regionale delle imprenditrici agricole – rappresenta la possibilità concreta di saldare un rapporto tra scuola e agricoltura per uno sviluppo culturale delle nuove generazioni aperto alla natura attraverso la presentazione di modelli d’impresa solidali ed ecosostenibili. L’iniziativa che è il fiore all’occhiello delle attività del movimento femminile – continua Bortolas – ed è un tributo alla qualità della vita perché parlando ai bambini oltre ad insegnare si imparano stili, gusti e diete.

Una situazione che tutte le agricoltrici osservano con attenzione aggiungendo al percorso formativo anche elementi innovativi, studiati ad hoc per ogni intervento in campo e in classe. Non è semplice diventare “maestro di campagna” per questo la struttura e lo staff di Coldiretti Veneto e Coldiretti Padova – giovani, senior, produttori di Campagna Amica - si sono preparati per affrontare i vari contenuti investendo il loro tempo in questa missione, con dedizione e strumenti di lavoro, anche semplici, che sono espressione di un grande impegno verso la società tutta”.