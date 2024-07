Carmignano di Brenta, 182mila euro per valorizzare il commercio locale

Lunedi 1 luglio 2024, si è tenuta la conferenza stampa presso il Municipio di Carmignano di Brenta, “Sostegno alla competitività del sistema commerciale e valorizzazione dei distretti del commercio” alla presenza del Sindaco Eric Pasqualon , dell’Assessore al Commercio Iside Cervato, del Senatore Antonio De Poli, del Dr. Ilario Sattin e del Dr. Otello Vendramin, rispettivamente VicePresidente e Direttore Generale di Ascom Padova-Confcommercio.

Il progetto di investimento del Distretto del Commercio di Carmignano di Brenta si presenta come un insieme di iniziative congiunte, finalizzate a potenziare l'attrattività e la competitività delle imprese locali nei settori del commercio, della somministrazione di alimenti e bevande, e dei servizi. L'obiettivo è duplice: sostenere le PMI nel processo di innovazione della propria attività e incentivare attività di promozione ed animazione commerciale del centro. Il progetto si basa su una partnership tra il Comune di Carmignano di Brenta, ASCOM Confcommercio come soggetto promotore e imprese del territorio. La proposta è costituita da interventi singoli e comuni, volti nel complesso ad una generale modernizzazione e crescita del tessuto urbano-commerciale.

Sul piano dello sviluppo dell'offerta commerciale, l'investimento permette alle imprese di adottare strategie competitive in grado di rispondere efficacemente alle esigenze mutevoli del mercato; su quello della valorizzazione del Distretto, mira a promuoverne e arricchirne l'immagine attraverso azioni di digitalizzazione e marketing, mobilità, rigenerazione urbana ed eventi. Nell'ambito dell'operazione di valorizzazione, si prevedono le seguenti azioni: realizzazione di un portale web del Distretto del commercio; potenziamento del progetto "Bike to Work", che incentiva la mobilità sostenibile premiando i cittadini con buoni spesa spendibili nelle attività locali; organizzazione e valorizzazione degli eventi cittadini, in particolare dell' “Estate Carmignanese" e del “Dicembre Carmignanese”, con elementi di sostenibilità; azione di travel marketing attraverso il coinvolgimento di content creator specializzati; promozione del percorso ciclabile Treviso Ostiglia, in collaborazione con i Distretti di Camposampiero e del Medio Brenta. Al bando in oggetto hanno partecipato 17 attività commerciali del Comune di Carmignano di Brenta, di cui 15 sono state assegnatarie a seconda dei criteri previsti del contributo economico che complessivamente ammonta a 181.789,90 euro, tra cui 58.900 euro che dovranno essere utilizzati dall’Amministrazione Comunale per attuare le azioni volte a valorizzare il distretto, riconoscimento ottenuto nel settembre 2022.