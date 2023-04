Commercio regionale, dopo i 33milioni investiti dal 2016 arriva un altro bando da 10milioni

L’Assessore regionale allo sviluppo economico ed energia, Roberto Marcato, ha incontrato via web i rappresentanti dei 117 distretti del commercio (82 urbani e 35 territoriali) che coinvolgono 209 Comuni in tutto il Veneto.

Marcato

«Sono particolarmente soddisfatto dell’ampia partecipazione – sottolinea l’Assessore allo sviluppo economico del Veneto - Ho potuto interagire con molti sindaci, assessori comunali e tecnici, manager di distretto e rappresentanti delle categorie economiche del commercio. In questo modo ho raccolto le istanze del mondo del commercio in modo da definire al meglio i dettagli del bando destinato ai distretti che la Regione sta per pubblicare».

Bandi

Dal 2016 ad oggi i precedenti bandi hanno permesso alla Regione di erogare contributi per 33,3 milioni di euro, cifra che ha permesso di sprigionare investimenti per oltre 91,2 milioni di euro. Il nuovo bando prevede contributi per complessivi 10 milioni di euro. «I punti di forza dei nostri distretti del commercio – sottolinea l’Assessore regionale allo sviluppo economico – sono quelli di aver fornito aiuti concreti al commercio di vicinato e di avere messo come priorità la rivitalizzazione dei centri urbani. Elementi che hanno reso i distretti del commercio un vero strumento di sviluppo territoriale, in particolare nei Comuni di minori dimensioni».