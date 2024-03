Comparto Benessere: dal 2015 quintuplicano i tatuatori e raddoppiano le toelettature per cani e gatti

Esplodono tatuatori e toelettature per cani e gatti, e anche i centri di estetica registrano una crescita significativa. Calano, invece, i saloni dedicati all’acconciatura. Questo il bilancio tracciato dall’Ufficio Studi di Cna di Padova e Rovigo, che ha scandagliato l’andamento, dal 2015 ad oggi, del comparto Benessere dell’artigianato padovano.

Nel complesso, il settore registra la presenza di 2.700 aziende, aumentate sia rispetto al 2015 che alla fase pre Covid, il 2019. La rilevazione di Cna mette in luce una crescita molto marcata della presenza di tatuatori, che sono aumentati in maniera esponenziale: oggi contano in provincia di Padova 121 studi, il doppio rispetto al 2019 e addirittura il quintuplo rispetto al 2015. Segno, probabilmente, di una moda che negli ultimi anni ha visto una crescita importante, accompagnata anche dal desiderio di scegliere, per questi servizi, persone qualificate e affidabili.

Allo stesso modo le toelettature per animali, 124 alla fine del 2023, segnano una crescita del 17% rispetto al 2019 e del 100% (il doppio) rispetto al 2015. Il trend è positivo anche per i centri di bellezza (estetica, manicure e pedicure), che contano più di 800 imprese per quasi 1600 addetti: la crescita si aggira intorno all’11% dal 2019 e al 21% rispetto al 2015. Il numero di addetti, invece, rispetto al nove anni fa è aumentato quasi del 30%.

Numeri che raccontano di un comparto, quello dell’artigianato dedicato al benessere, vivace e che sa rispondere con prontezza alle mutevoli esigenze del mercato. E che, tuttavia, incontra anche molte difficoltà, di varia natura. I saloni dedicati all’acconciatura, ad esempio, pur rimanendo molto numerosi (1643 imprese per oltre 3500 addetti) sono in calo del 5,2% rispetto al 2019, e del 3,3% rispetto al 2015. «Si tratta di un settore – spiega Giancarla Tasso, Presidente categoria Benessere Cna Padova e Rovigo - che ormai da anni affronta problemi quali l'abusivismo, la carenza di addetti, problematiche legate alla formazione. Quest’ultimo tema, in particolare, è cruciale per questo settore, a maggior ragione in un momento storico in cui la difficoltà, per tutti, è reperire collaboratori qualificati».

Anche l’aspetto legato alla burocrazia e agli adempimenti normativi non è da sottovalutare. «Nonostante le semplificazioni amministrative prodotte negli ultimi anni – sottolinea ancora Tasso – abbiamo stimato che attualmente, per aprire una nuova attività nel settore benessere, sono necessari circa 57 adempimenti, tra richieste di abilitazioni, certificazioni e comunicazioni a vari enti. Questa complessità è in parte doverosa, visto che si tratta di un settore che lavora “sulla pelle”, in senso stretto, delle persone. Tuttavia, a lato pratico, il dato di fatto è che oggi l’iter amministrativo per avviare un’attività è molto impegnativo». Ci sono poi importanti questioni legate all’abilitazione e ai percorsi di formazione. «Nel dettaglio – spiega ancora Giancarla Tasso – il percorso per l’ottenimento dei requisiti all’abilitazione professionale è molto diverso, in termini di ore, da regione a regione. E proprio questa differenza crea un’ulteriore confusione amministrativa, poiché abilitazioni ottenute in una determinata regione, magari con meno ore obbligatorie, non sempre valgono qualora si decida di aprire l’attività in una regione diversa. Sono necessarie leggi più omogenee a livello nazionale – conclude Tasso – e vanno assicurate le risorse utili a garantire un livello di indirizzo unitario. Questo al fine di armonizzare i percorsi professionali previsti, la qualità della formazione e le possibilità di ingresso nel mercato».