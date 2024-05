Comune di Padova, è attivo lo Sportello Lavoro

Il Comune di Padova ha avviato lo Sportello Lavoro, un'attività di consulenza che consente di accedere facilmente ai principali servizi e opportunità dedicati alla ricerca di lavoro/impiego nel territorio. In particolare fornisce informazioni sul mercato del lavoro e la sua organizzazione e sulla gestione della disoccupazione (DID). Lo sportello, gestito gratuitamente dall'Agenzia per il lavoro GI GROUP SpA, fornisce anche un aiuto per l’inserimento del curriculum vitae della persona e del posto vacante dell’impresa (Vacant) nel sistema ClicLavoroVeneto.

Per accedere è necessario fissare un appuntamento tramite l'agenda online disponibile sul sito www.padovanet.it. L’appuntamento può avvenire in presenza, all'interno dell’URP di Palazzo Moroni, oppure da remoto. È necessario essere in possesso di un documento di riconoscimento valido e del codice fiscale. Per informazioni è possibile scrivere all'indirizzo email lavoro.comunepadova@gigroup.com.