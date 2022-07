Confapi sottoscrive protocollo con PMI algerine nel giorno dell'accordo di Draghi sul gas

E' stato Jonathan Morello Ritter, esponente di spicco di Confapi Padova, a sottoscrivere il protocollo di intesa con l’Agenzia Nazionale algerina per lo sviluppo e sostegno dell’imprenditoria nel giorno in cui il premier firma l'accordo per il gas

Confapi ha partecipato al Vertice Intergovernativo Italia-Algeria che si è svolto ad Algeri alla presenza del Presidente del Consiglio Mario Draghi, il Presidente della Repubblica algerina Abdelmadjid Tebboune e una nutrita delegazione di Ministri italiani.

È stata l’occasione per Confapi, rappresentata dal presidente di Confapi Servizi, esponente di spicco di Confapi Padova, Jonathan Morello Ritter, per sottoscrivere un protocollo di intesa con ANADE, l’Agenzia Nazionale algerina per lo sviluppo e sostegno dell’imprenditoria, che prevede lo scambio di buone prassi, l’assistenza tecnica nei settori della manifattura e agroalimentare e lo sviluppo delle competenze in tema di internazionalizzazione e marketing digitale.

È ormai da tempo che Confapi considera l’Africa un continente strategico non solo dal punto di vista del business e dell’export ma anche luogo per promuovere scambi culturali e di formazione nonché di modelli imprenditoriali quali quelli rappresentanti dalla piccola e media industria italiana.

Il vertice ha poi suggellato un accordo sulle forniture di gas. «Questo Vertice - ha commentato il presidente del Consiglio, Mario Draghi - ha confermato il nostro partenariato privilegiato nel settore energetico. In questi mesi l'Algeria è diventato il primo fornitore di gas del nostro Paese. Nei giorni scorsi la società algerina Sonatrach ha comunicato il prossimo rilascio di 4 miliardi di metri cubi di gas verso l'Italia, nell'ambito dell'accordo firmato con Eni ad aprile».