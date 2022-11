Delegazione di Confartigianato Imprese Padova all'assemblea nazionale con la Presidente Meloni

Era presente anche una delegazione di Confartigianato Imprese Padova, guidata dal Presidente Gianluca Dall’Aglio all’assemblea nazionale che si è tenuta a Roma, presso l’Auditorium Conciliazione, alla presenza dei delegati del Sistema Confederale, dei vertici del Governo, dei rappresentanti del Parlamento e degli esponenti delle forze economiche e sociali. Il Presidente nazionale Marco Granelli ha illustrato le aspettative e le proposte dell’artigianato e delle piccole imprese per ricostruire il futuro. L’ospite più attesa è stata la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

«Abbiamo voluto ricordare al Governo la necessità di una cultura del lavoro che si basi sul valore del fare imprese – spiega Dall’Aglio-. E’ importante investire sulla formazione per ridurre il mismatch del mercato del lavoro. In Italia le piccole imprese non riescono a reperire oltre il 46% del personale». Sono stati tanti gli argomenti affrontati durante l’assemblea: dal caro energia che sta mettendo in ginocchio tante piccole imprese alla pressione fiscale troppo elevata, dalla necessità di tutela delle aziende che hanno concesso lo sconto in fattura per i lavori legati al Superbonus al rischio di sovraindebitamento delle aziende alle prese con i prestiti legati al caro energia. La Presidente del Consiglio Meloni ha illustrato le misure contenute nella legge di bilancio, ribadendo il ruolo fondamentale delle piccole imprese nello sviluppo del Paese.