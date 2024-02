Confartigianato Imprese Veneto con 24 aziende padovane al Samuexpo

Hanno preso parte al villaggio espositivo di Confartigianato Imprese Veneto, dove hanno rappresentato la quota predominante delle imprese partecipanti di un’area nella quale erano presenti anche importanti partner come IVL e VenicePromex. Durante la fiera, sono state molte le attività programmate: incontri b2b con aziende polacche, eventi di networking, speech organizzati con la collaborazione del Digital Innovation Hub di Vicenza e VenicePromex. Tra le novità di quest’anno, la partecipazione di un gruppo di aziende della Gomma Plastica. Confartigianato Imprese Padova sta promuovendo, infatti, una serie di progettualità dedicate a questo settore.

“L’export di macchinari e apparecchiature, prodotti metallurgia e prodotti in metallo delle imprese venete ha raggiunto, nei primi 9 mesi del 2023, la straordinaria cifra di 19 miliardi. Sta in questo numero – spiega il padovano Federico Boin, Presidente nazionale di Confartigianato Meccanica– il crescente interesse delle nostre imprese ad essere presenti a manifestazioni di valenza internazionale come Samuexpo. Siamo partiti da un gruppetto sparuto di sei imprese artigiane padovane nel 2010 per giungere, oggi, a questa edizione, 39 imprese dalle varie province del Veneto. Un progetto significativo che, da semplice partecipazione a fiere, si è trasformata in una esperienza associativa a 360 gradi. Il Villaggio non sarà infatti solo un’area espositiva ma anche un luogo di incontro/confronto tra noi espositori, un luogo di relax con degli eventi “dopo salone” e un luogo di crescita imprenditoriale. 11 gli speech organizzati con la collaborazione del Digital Innovation Hub di Vicenza e VenicePromex”.

I 24 espositori padovani che hanno partecipatoi al Samuexpo sono Eyetek srl, Mauritech srl, Menti metal meccanica snc, Mollificio Rizzato srl, O.M.Z. di Zaramella Elvio, Officina Meccanica 2c di Cagnin Roberto & c. sas, Pirollo Danilo, Trevisanello srl, Zanetti FZ srl, Delta Engineering snc, Cometec srl, Omt Bonetto srl, Molon Antonio e Lorenzo srl, T.M.G. srl, Oms Design srl, Rea di Capuzzo Roberto srl, Diabor srl, Azerouno, Costan Ennio Srl, Margi plast srl, 4c s.r.l., M.V.M s.r.l., Ricoplast e Digitalizza srl.