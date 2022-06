Banca Generali Private inaugura la nuova sede di Conselve

Banca Generali Private preme sull’acceleratore a Padova e Provincia allargando la propria presenza sul territorio con una nuova sede per i suoi private banker a Conselve. Giovedì 9 giugno si alza il sipario sui nuovi spazi dedicati alla consulenza private per le famiglie e imprese del territorio negli spazi di via Matteotti 181.

«Siamo felici di rafforzare la nostra presenza in Veneto e nella provincia di Padova con una nuova sede a Conselve, all’interno di una comunità in cui la richiesta di protezione patrimoniale da parte delle famiglie è molto forte. In un momento di forte incertezza dovuto alla corsa dell’inflazione, le tensioni geopolitiche e il rallentamento economico, crediamo sia fondamentale rimanere ancora più vicini alla clientela del nostro territorio. Questa nuova sede ci consentirà di rispondere con ancora più efficacia ai bisogni delle famiglie di Conselve, restituendo alla comunità anche la possibilità di fruire di una delle sue dimore storiche più celebri» dichiara Massimiliano Ruggiero, Area Manager di Banca Generali Private nel Nordest, Lazio e Sardegna.

La nuova sede di Banca Generali Private a Conselve sorge all’interno della storica Villa Cà Sagredo, edificio storico della cittadina la cui costruzione risale addirittura al XVII secolo grazie alla committenza di Giovanni Sagredo, podestà di Padova e ambasciatore della Serenissima. Gli spazi sono stati completamente restaurati, mantenendo la loro storicità ma sviluppando al tempo stesso

aree da mettere a disposizione della clientela di Banca Generali Private per consentire loro l’accesso ai servizi di consulenza in totale privacy e discrezione. L’inaugurazione della nuova sede avverrà alla presenza dell’Area Manager di Banca Generali

Private nel Nordest, Massimiliano Ruggiero, del District Manager, Alessio Palmieri, e delle autorità cittadine. Nella nuova sede opereranno due private banker di grande esperienza e professionalità: Massimo Nicoletti e Alberto Rampazzo.

Con quella di Conselve, sale quindi a 22 il numero di sedi di Banca Generali Private in tutto il Veneto. Nella regione operano ad oggi 275 private banker ai vertici del settore per qualità del servizio e portafoglio pro capite. Le masse gestite nella regione sono infatti cresciute del 20% negli ultimi 3 anni, grazie anche ad una raccolta dalla clientela in continua crescita a testimonianza della ricerca di consulenza patrimoniale di qualità del territorio.