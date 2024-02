Il consigliere Pan appoggia la protesta dei trattori: «Il Governo deve fare il massimo»

«La protesta degli agricoltori ha basi e ragioni molto solide. Basta vedere come la gente li appoggia, a differenza degli sconfortati di Ultima generazione». Con queste parole, il capogruppo della Lega – Liga Veneta, Giuseppe Pan in Consiglio regionale che commenta i fatti degli ultimi giorni, relativi alle rimostranze degli operatori del settore primario.

«Siamo consapevoli – commenta l'ex assessore alle politiche agricole, Giuseppe Pan - che decenni di insensato centralismo hanno eroso le casse pubbliche. Mi auguro però che si riesca a fare uno sforzo per accogliere le richieste dei nostri produttori. È una questione di priorità politiche che, siamo certi, il Ministro comprenderà; anche perché, come abbiamo letto oggi, la stragrande maggioranza degli italiani appoggia e sostiene questa giusta protesta. A maggior ragione dopo che l’Europa tartassa i nostri agricoltori e allevatori con diktat irremovibili e imposizioni folli, come il blocco sui terreni agricoli. Pertanto, si può e si deve fare di più», conclude Pan.