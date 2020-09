Veneto penalizzato dai consumi in caduta: a Padova stimata una perdita di 2,5 miliardi

Alla fine saranno 14 miliardi e 300 milioni: a tanto, infatti, ammonterà la perdita, in termini di consumi, per ciò che riguarda il Veneto. A dirlo è l’Ufficio Studi di Confcommercio che ha stimato i consumi dell’intero 2020 nel nostro Paese basandosi sui dati dei primi due trimestri dell’anno in corso.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Le cifre

«Una cifra impressionante – commenta il presidente di Confcommercio Veneto e Confcommercio Ascom Padova, Patrizio Bertin – che, da sola, la dice lunga sulla necessità di provvedimenti rapidi che invece tardano ad arrivare». In termini percentuali siamo al -15,1% contro il -10,9% che è il dato nazionale e che, in valori assoluti, significano una perdita pari a 116 miliardi, qualcosa come 1.900 euro pro capite. Per Padova la stima è nell’ordine di 2,5 miliardi di euro. Peggio del Veneto, in valori percentuali, solo il Trentino Alto Adige che denuncia una flessione del 16%. «Una conferma – continua Bertin – dell’importanza del turismo per la nostra realtà, pesantemente penalizzata dall’assenza degli arrivi dall’estero ed, in parte, anche da una diminuzione dei redditi delle famiglie, fenomeno che interessa più il Nord che il Sud. Purtroppo – conclude Bertin – l’Ufficio Studi di Confcommercio valuta in ben cinque anni il tempo che servirà per tornare ai livelli di spesa pro capite del 2019: un tempo lunghissimo che va ridotto attraverso provvedimenti che attivino, anche grazie ai fondi europei, interventi incisivi e, soprattutto, rapidi. Di sicuro il tempo non gioca a nostro favore e nemmeno l’incertezza che rischia di diventare la vera palla al piede di un Paese che, a forza di rinviare, rischia di morire d’inedia»