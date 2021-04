Camera di Commercio, oltre 650mila euro di contributi erogati per imprese agricole e digitalizzazione

La Camera di Commercio di Padova ha deliberato l’erogazione di 665mila euro di contributi a fondo perduto alle micro, piccole e medie imprese della provincia di Padova che abbiano realizzato nel 2021 investimenti in digitalizzazione e alle imprese agricole che abbiano sostenuto investimenti in coltivazioni o allevamenti che valorizzino il territorio e sviluppino una cultura del rispetto dell’ambiente.

Camera di Commercio

Dopo la ampia partecipazione riscontrata nel 2020 e considerate le difficoltà connesse alla pandemia, l’ente patavino ha ritenuto di dover riconoscere nuovamente un sostegno importante per il tessuto imprenditoriale padovano attraverso la pubblicazione dei bandi digitalizzazione e transizione verso “Impresa 4.0” e “Green Economy” per i quali sono stati stanziati rispettivamente 435mila euro e 230mila euro. Commenta Antonio Santocono, presidente della Camera di Commercio di Padova: «Dopo il bando dello scorso ottobre a favore delle imprese turistiche, a distanza di pochi mesi l’ente stanzia nuove misure per le MPMI del territorio, questa volta a sostegno della digitalizzazione e delle imprese agricole. Innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale sono i principali asset della ripartenza economica del Paese per questo stiamo mettendo in campo tutte le azioni e le misure possibili, per accompagnare le imprese padovane a cogliere queste opportunità. Nell’ambito del Piano Transizione 4.0 continuiamo a promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle imprese di tutti i settori economici, sostenendone i progetti di digitalizzazione, progetti che si sono rivelati fondamentali proprio in questo periodo di pandemia. Allo stesso modo intendiamo supportare le imprese agricole impegnate nel conciliare il rispetto dell’ambiente con la necessità di sviluppo economico del territorio».

Digitalizzazione

Il bando per l’erogazione di contributi finanziari a supporto della digitalizzazione e della transizione verso “Impresa 4.0” sostiene, tramite contributi a fondo perduto, progetti o interventi di digitalizzazione e innovazione realizzati dalle singole imprese dal 1 gennaio 2021 fino al momento di presentazione della domanda e relativi ad esempio a robotica avanzata e collaborativa, manifattura additiva e stampa 3D, prototipazione rapida; cyber security e business continuità, big data e analytics, intelligenza artificiale, blockchain, soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa, sistemi di e- commerce e smart working, sistemi di pagamento mobile e o via Internet. I contributi avranno un importo unitario massimo di 5.000 euro e un importo minimo di 1.500 euro. L’entità massima dell’agevolazione non potrà superare il 50% delle spese ammissibili. Le domande di partecipazione devono essere presentate telematicamente a partire dalle ore 09:30 del 13/09/2021 fino alle ore 19:00 del 20/09/2021.

Green economy

Il bando per l’assegnazione di contributi alle imprese agricole per sostenere la green economy è rivolto alle micro, piccole e medie imprese agricole padovane, loro cooperative e consorzi, e sostiene, tramite contributi a fondo perduto, interventi realizzati dalle singole imprese dal 1 gennaio 2021 fino al momento di presentazione della domanda, per l’acquisto di attrezzature, prodotti e servizi come quelli per il diserbo meccanico localizzato, per l’ottimizzazione dei prodotti fitosanitari o per l’agricoltura di precisione, interventi di risparmio energetico, legati alla sicurezza o per la riqualificazione. Il contributo verrà erogato nella misura del 30% delle spese ammissibili e regolarmente documentate. Il contributo minimo è di 500 euro mentre il contributo massimo di 2.500 euro. Le domande di contributo devono essere presentate dalle ore 09:30 25/05/2021 alle ore 19:00 del 28/05/2021 esclusivamente con invio telematico.