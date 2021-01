Coronavirus: altri 121mila euro in buoni spesa da spendere a Selvazzano, ecco come richiederli

Dal 18 gennaio al 28 febbraio 2021 i Cittadini di Selvazzano Dentro che si trovano in stato di bisogno per cessazione o riduzione del reddito del nucleo, a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19 in atto, possono presentare domanda, attraverso l’apposita piattaforma digitale, per l’accesso ai Buoni Spesa.

Altri 121mila euro a disposizione

«A disposizione della Cittadinanza in difficoltà altri 121mila euro in Buoni Spesa da utilizzare in vari punti vendita del territorio. – spiega il Sindaco Giovanna Rossi – Le procedure adottate per questo secondo fondo saranno molto più veloci ed i Cittadini potranno scaricare i Buoni Spesa direttamente dal proprio cellulare senza la produzione di documentazione cartacea. Per coloro che non hanno dimestichezza con la tecnologia sarà possibile fruire del supporto degli Uffici del Settore Servizi alla Persona a partire da lunedì 18 gennaio 2021, previo appuntamento telefonico».

Dove autilizzare i buoni

I Buoni Spesa sono utilizzabili dai Cittadini aventi diritto, per l’acquisto di generi alimentari e di prima necessità, negli esercizi commerciali aderenti all’iniziativa, presenti nel territorio comunale, il cui elenco è pubblicato nel sito istituzionale del Comune, https://www.comune.selvazzano- dentro.pd.it/ alla voce “CORONAVIRUS”.

Come presentare la domanda

La domanda va presentata attraverso l’apposita piattaforma digitale collocata all’indirizzo https://welfarebenecomune.it/ padova_solidali_selvazzano. Le istruzioni per la compilazione sono a disposizione alla voce “CORONAVIRUS” del sito istituzionale del Comune di Selvazzano Dentro.

Scadenza

Ciascun nucleo familiare può presentare una sola istanza entro il 28.02.2021. Successivamente, qualora non siano esauriti i fondi, si procederà a stabilire un altro termine di presentazione. Le istanze, una volta acquisite al protocollo dell’Ente, saranno oggetto di valutazione ed istruite dal Settore Servizi alla Persona. I Buoni Spesa hanno validità d’acquisto fino al 31 luglio 2021.

Cosa fare se il sistema non va

Solo e unicamente in caso di impossibilità d’uso di strumenti informatici, il richiedente potrà contattare telefonicamente al numero 049-8733999, dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 per concordare un appuntamento al fine della compilazione della domanda.

Verifiche e controlli

L’Amministrazione Comunale sottoporrà le istanze presentate a controlli a campione per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti. In caso di dichiarazione mendace si procederà ai sensi di quanto disposto dall’art. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.