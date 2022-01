«Prorogare la cassa integrazione Covid ed estendere la moratoria sui finanziamenti»

Riattivare la moratoria dei finanziamenti bancari, prorogare il termine di decorrenza per l'applicazione delle sanzioni relative agli obblighi di trasparenza sui sostegni ricevuti, rafforzare l'Ace (ovvero l'Aiuto alla Crescita Economica) anche al periodo d'imposta 2022 e, infine, prolungare la cassa integrazione Covid, scaduta lo scorso 31 dicembr,e a cominciare dalle imprese del settore turismo per poi abbracciare anche altri ambiti del terziario di mercato ancora fortemente colpiti dalla pandemia: sono queste le richieste che l'Ascom Confcommercio di Padova chiede con forza al governo per evitare che alla crisi sanitaria si aggiunga, anzi si acuisca, anche quella economica.

Ascom

Dichiara in merito Patrizio Bertin, presidente di Ascom Confcommercio Padova: «Sul fronte del lavoro autonomo è urgente riformare il sistema degli indennizzi per la chiusura delle attività commerciali. Inoltre, il riacutizzarsi dell'emergenza sanitaria impone di riattivare con urgenza la moratoria dei finanziamenti bancari per estenderla almeno fino al 30 giugno 2022, scongiurando altresì che ciò finisca per influire sullo status creditizio dei beneficiari. È evidente che le imprese non sono, al momento, nelle condizioni di poter riprendere a tener fede agli impegni finanziari assunti, peraltro in questo periodo accresciuti, senza ripercussioni sulla loro stessa attività. Qui non si tratta di accelerare la ripresa, semmai di evitare che si allontani».