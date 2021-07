Confesercenti: "Se non vogliamo chiudere di nuovo serve vaccinarsi"

«Se non usciamo da questa situazione pandemica sarà difficile che l’economia decolli». E' la posizione del presidente della Confesercenti del Veneto Centrale Nicola Rossi sulla questione vaccini. «Senza la serenità di poter lavorare con continuità infatti, il Veneto non può sperare di tornare ad essere tra le prime Regioni per pil».

Green Pass

«Attenzione, l’andamento della situazione epistemologica ci dimostra che la strada dei vaccini sia quella corretta. Nonostante l’incremento dei contagi infatti sembrerebbe che questi siano legati soprattutto a soggetti non vaccinati. Ecco perché oggi non possiamo focalizzarci su Green Pass si o Green Pass no. La questione è: vogliamo tenere aperte le attività economiche o vogliamo tornare ad una chiusura totale come lo scorso anno? Il Green Pass è uno strumento che ci può dare continuità d’impresa, e la continuità d’impresa è proprio quello che da marzo 2020 ci è mancata. Senza continuità d’impresa non è possibile progettare e la capacità stressa di fare impresa si perde. Ecco perché, se il Green Pass ci libera dal rischio di future chiusure, diventa lo strumento da abbracciare» così Rossi ribadisce quanto sia importante oggi contrastare il rischio di chiusure totali.

Clientela

«Lo ripeto, se il timore è quello, lecito, di perdere clienti, andiamo a vedere i numeri. Secondo le stime di Sps Trend (Università di Milano), a giugno 2021 era il 5% della popolazione a dichiarare di non volersi vaccinare. Mettiamo anche che fossero il 10%, vogliamo perdere il 10% o il totale dei clienti ovvero il 100% perché siamo chiusi? Inoltre dobbiamo pensare anche a chi non si può vaccinare. Nella situazione attuale chi per patologie particolari non può farlo, si troverà comunque coperto dall'immunità di gruppo. Ecco perché dobbiamo spingere alla vaccinazione ogni singolo individuo».