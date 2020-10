«Consumi in aumento? Notizia positiva, ma che va accolta senza entusiasmi»

Sugli scudi, nel mese di agosto, le vendite di beni non alimentari e, soprattutto, l’e-commerce. Stando ai dati Istat, infatti, su base mensile le vendite sono aumentate dell'8,2% e dello 0,8% su base annua.

I dati

La crescita riguarda soprattutto le vendite dei beni non alimentari (+13,8% in valore e +19,2% in volume) ed in particolare ma sono in lieve aumento anche quelle dei beni alimentari (+1,6% in valore e +1,7% in volume). Le vendite al di fuori dei negozi calano del 3,3% mentre il commercio elettronico è in forte crescita (+36,8%). Commenta Patrizio Bertin, presidente di Ascom Confcommercio Padova: «Che i consumi, come certifica l’Istat, siano in aumento è una notizia positiva che va però accolta senza entusiasmi. Ciò che abbiamo perso da marzo in poi è ancora lontano dall'essere recuperato e soprattutto non sono coinvolti tutti i settori e tutte le tipologie distributive».

Servizi

C’è poi da fare un discorso sul turismo e più in generale sui servizi: «Credo sia utile ricordare - aggiunge Bertin - che l’indice delle vendite così come viene certificato dall’Istat, riguarda i beni e non i servizi che pesano circa la metà del totale consumi e su cui registriamo le maggiori perdite, in particolare sull’importante filiera turistica».

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E-commerce

Infine l’e-commerce, la cui esplosione (+30% nei primi otto mesi dell’anno) sta creando problemi non solo sul sistema distributivo ma soprattutto sulla configurazione delle città dove il rischio di desertificazione, con tutti i suoi annessi e connessi, si profila dietro l’angolo: «Va detto con chiarezza - conclude Bertin - che l’avanzare dell’e-commerce, con tutto il suo corollario di tasse pagate poco o nulla, finirà per drenare le casse dello Stato. Quindi: o si arriva ad una regolamentazione delle vendite on-line o non ci sarà lotta all’evasione che possa reintegrare quanto si andrà a perdere in termini di entrate tributarie».