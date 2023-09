La Croce Verde in "stato di agitazione": turni, stipendi e permessi il nodo del contendere

«Con molto rammarico si deve constatare, il mancato rispetto degli impegni assunti nei confronti dei lavoratori in merito all’assunzione del personale a tempo indeterminato, di un continuo vivere in bilico sulla situazione economica dell’ente», fa sapere la Cgil in rappresentanza di un centinaio di dipendenti.

«Situazione economica preoccupante che porta l’incertezza di mese in mese del pagamento degli stipendi ogni 27. Lo stress correlato sopra i limiti e senza la condivisione dei risultati del questionario somministrato al personale dipendente. La presenza di personale a tempo determinato in maniera esagerata senza utilizzo della graduatoria di assunzione a tempo indeterminato sono alcuni dei motivi che hanno portato l'organizzazione sindacale a mettere in atto lo stato di agitazione: «La Croce Verde di Padova rappresenta come dimensioni un pezzo di storia, un riferimento per la cittadinanza riconosciuta ed apprezzata per la qualita? assistenziale erogata dal pubblico servizio, in cui generazioni di lavoratori pubblici si sono alternate con dedizione».