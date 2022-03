Dal 31 marzo il nuovo mercato agricolo: solo prodotti locali

Al via un nuovo mercato agricolo, il cui gestore è Cia Padova, ogni giovedì dalle 8 alle 13 nel piazzale di via Camurri 14, a Torre.

Presenti una decina di aziende del territorio, che proporranno eccellenze quali ortofrutta, carne, salumi, olio, formaggi, pane, miele e vino. Tutti prodotti supergarantiti e controllati. Si tratta di un settore che tuttora sta continuando a crescere dopo il “boom” registrato durante il lockdown severo; allora l’Ismea (Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare) registrò un +14% di acquisti nei mercati agricoli e nei punti di vendita diretta all’interno delle aziende agricole. “Sono numeri indubbiamente molto significativi – spiega il presidente di Cia Padova, Luca Trivellato – che danno la cifra dell’importanza del comparto, soprattutto nell’attuale contesto storico. Le famiglie stanno dimostrando di prediligere i prodotti buoni, genuini e controllati”. Proprio grazie alla vendita diretta, precisa lo stesso Trivellato, “siamo in grado di accorciare la filiera. Vi sono meno passaggi, a tutto vantaggio del consumatore finale. Si va così verso il consolidamento di un rapporto di fiducia tra i clienti e le aziende agricole. Che si traduce, nella pratica, in un legame con il territorio: questo, peraltro, è uno degli obiettivi che da sempre ci siamo prefissi”. Il nuovo mercato agricolo Torre – continua il presidente – “diventerà un vero e proprio punto di riferimento per i cittadini. Siamo orgogliosi di poter offrire tale servizio alla comunità. Peraltro si integrerà con il mercato rionale, che si tiene sullo stesso piazzale. Di fatto, una nuova collaborazione fra gli agricoltori e i commercianti locali”. “Ci sentiamo di lanciare un appello affinché vengano acquistate tipicità italiane – conclude – In questo modo si favorisce il ciclo virtuoso dell’economia locale e, allo stesso tempo, un reddito dignitoso agli agricoltori”.

“Il nuovo mercato agricolo di Torre – commenta l’assessore alle attività produttive del Comune di Padova, Antonio Bressa – è anzitutto un luogo di incontro. Anche l’agricoltura, in questo senso, dimostra di avere le potenzialità per rilanciare le nostre piazze: contribuisce a valorizzare le relazioni sociali. Nelle agorà abbiamo la felice opportunità di scambiare quattro chiacchiere, in semplicità”. “Lo slogan dal campo alla tavola è più che mai azzeccato – aggiunge l’assessore – Abbiamo la possibilità di acquistare dei prodotti d’eccellenza, coltivati nelle vicine campagne, direttamente nella nostra città”.