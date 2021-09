Deliveroo, 4 anni di app e in città aumenta il numero dei ristoranti in piattaforma del 30%

Dati influenzati sicuramente dai lockdown. Per quanto riguarda le abitudini a tavola, i padovani ordinano per lo più a cena (72%), con hamburger, pizza e gelato in testa alle preferenze

La ristorazione padovana si affida al food delivery. A Padova infatti il servizio di Deliveroo si è dimostrato una vera e propria ancora di salvezza per i ristoranti messi a dura prova dalla pandemia e dalle relative restrizioni introdotte. A dirlo sono i dati che la piattaforma leader dell’online food delivery rende noti oggi, in occasione del quarto compleanno del servizio in città. A Padova il numero dei ristoranti che hanno deciso di fare il proprio ingresso in piattaforma è aumentato, nell’ultimo anno, del 30%: adesso sono più di 160. Per quanto riguarda le abitudini a tavola, i padovani ordinano per lo più a cena (72%), con hamburger, pizza e gelato in testa alle preferenze.

«Il food delivery nel corso della pandemia è stato davvero un servizio essenziale. Con Deliveroo abbiamo potuto continuare la nostra attività, anche nei momenti più difficili. Al di là della fase così difficile che speriamo di lasciarci definitivamente alle spalle, il servizio di Deliveroo è uno strumento che ci permette di raggiungere nuovi clienti, avere

maggiore visibilità online e aumentare, quindi, il nostro giro d’affari. Sarebbe molto difficile, adesso, tornare indietro» ha detto Mario Traverso, Ceo di Pokè Sunrice di Padova.