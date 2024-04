Design, l'eccellenza veneta premiata nel mondo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

l design e la qualità veneta conquistano il mondo. In particolare, conquistano l'iF DESIGN AWARD, da 70 anni uno dei più prestigiosi premi nel campo del design a livello globale. L'ambito riconoscimento è stato assegnato a Antidolor PRO, dispositivo per la magnetoterapia domiciliare prodotto da Amel Medical Division in collaborazione con lo Studio Nui Design di Padova e, per la parte tecnica, con il laboratorio INOVALAB, spin-off dell’Università degli Studi di Padova. Il premio e la sua motivazione Ogni anno iF International Forum Design GmbH, l'organismo indipendente più antico al mondo nel design, con sede a Hannover, organizza l'iF DESIGN AWARD. Antidolor PRO- che ha vinto nella disciplina product, categoria medicine/health - è stato premiato da una giuria di 132 esperti indipendenti provenienti da tutto il mondo, a fronte di quasi 11.000 candidature in arrivo da 72 Paesi. A sbaragliare la concorrenza, un concept unico, in grado di abbinare efficacia terapeutica, facilità d'uso ed eleganza del design. Come riportato dalla motivazione di iF DESIGN AWARD “(Antidolor PRO) È un dispositivo intuitivo che permette di effettuare trattamenti personalizzati comodamente a casa. Questo approccio consente vantaggi sociali ed economici. È il primo della sua categoria a introdurre un display touch screen, con un'interfaccia che offre opzioni per utenti con diversi livelli di esperienza. Con il suo brevetto esclusivo che migliora l'efficacia della terapia, Antidolor PRO rappresenta una svolta per Amel Medical, che grazie ad esso ora si posiziona ai vertici del settore”. Per ulteriori informazioni sul premio ad Antidolor PRO: https://ifdesign.com/en/winner-ranking/project/antidolor-pro/636356 Bello, facile, efficace: la formula di successo di Antidolor PRO Antidolor PRO è un'assoluta novità nel settore, un prodotto all'avanguardia firmato da Amel Medical, dinamica azienda di Carmignano di Brenta guidata dall’imprenditore Luigi Poli. Dopo il diploma in management al CUOA Business School, Poli ha dato un ulteriore impulso all’innovazione di Amel Medical, realtà specializzata nello sviluppo di dispostivi professionali da utilizzare a casa, in piena autonomia, ma dalle caratteristiche sempre più performanti. "Quando si parla di design le persone pensano subito all’aspetto estetico. Fare design significa invece occuparsi di tutti gli studi di usabilità, ergonomicità ed efficacia del prodotto. A maggior ragione nella magnetoterapia, dove la facilità di utilizzo incoraggia l’impiego esteso e prolungato del dispositivo, fondamentale per ottenere i migliori risultati terapeutici. Sono proprio questi i valori che ci hanno fatto vincere l'iF DESIGN AWARD", spiega il giovane Ceo Luigi Poli. Il design di Antidolor PRO Il progetto di Antidolor PRO è stato finalizzato da Nui Design, studio di design e consulenza integrata con sede a Padova. Specializzato in strategy, product e visual design, è stato fondato nel 2021 da Giulio Simeone, designer con una carriera di successo: ha ricoperto ruoli a livello internazionale come Design Continuum e come direttore di IED Design a San Paolo, in Brasile. Nel 2019 inizia la collaborazione tra Amel Medical e Nui Design, a cui si sono aggiunti anche Lucrezia Stocco e Stefano Benetti. “Amel Medical e Nui Design sono un team rappresentativo del vero Italian Design – dice Simeone -, che ha portato alla realizzazione di un prodotto che non solo pone nuovi standard di riferimento per il settore, ma è anche un’icona di stile nel campo della magnetoterapia”. Magnetoterapia, ecco perché piace così tanto La magnetoterapia è una terapia fisica strumentale ad effetto antalgico, anti-infiammatorio e rigenerativo che utilizza i campi elettromagnetici per trattare patologie ossee e muscolari, di tipo acuto o cronico. È completamente sicura, non ha effetti collaterali ed è indicata per contrastare l'artrosi, i dolori articolari e l'osteoporosi, oltre che per facilitare e velocizzare il recupero in caso di contratture, distorsioni e fratture. Cos'è l'iF DESIGN AWARD Dal 1954 L'iF DESIGN AWARD è l'indiscusso “bollino blu” nel design. Il marchio iF Design è universalmente sinonimo di risultati eccezionali nel campo del design e l'iF DESIGN AWARD è uno dei riconoscimenti più prestigiosi al mondo per il design. L'iF DESIGN AWARD viene conferito ai settori: Design di Prodotto, degli Imballaggi, della Comunicazione e dei Servizi, Architettura e Architettura d'Interni, Concept Professionale, Esperienza Utente (UX) e Interfaccia Utente (UI). Tutte le candidature premiate sono presenti su ifdesign.com. Chi siamo La missione di Amel Medical è dare salute alle persone grazie alla terapia domiciliare. Produciamo e distribuiamo dispositivi per magnetoterapia Made in Italy brevettati e scientificamente testati. Portiamo la magnetoterapia professionale direttamente a casa delle persone, offrendo loro soluzioni terapeutiche tecnologicamente avanzate e facili da utilizzare.