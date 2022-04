Etra, al via la digitalizzazione: avviata la prima tranche di investimenti per oltre 5 milioni di euro

Sono 23 i progetti di informatizzazione (grazie a un investimento di 5 milioni di euro) su cui Etra punta per implementare il proprio modello organizzativo e che contribuiscano ad aumentare la produttività e il livello di digitalizzazione dell’azienda. Si tratta nello specifico di un piano integrato di progetti che prevedono sia la modernizzazione e l’integrazione di sistemi già in uso sia l’adozione di nuove tecnologie e soluzioni innovative.

Etra4.Future

Obiettivo di tale piano, denominato "Etra4.Future", è quello di incrementare l’informatizzazione dei processi, anche mediante l’adozione di infrastrutture tecnologiche - grazie a fornitori locali e di calibro internazionale - che hanno come obiettivo quello di far si che Etra possa offrire servizi sempre più all’avanguardia, sicuri, integrati per un miglior ed efficiente servizio per i clienti. I nuovi progetti permetteranno alla multiutility di essere maggiormente performante, di rispondere alle sfide cui sono chiamate le aziende modernamente strutturate attraverso una miglior integrazione di informazioni, la predisposizione di sistemi operativi più intuitivi e funzionali, una gestione del dato in real time, una semplificazione dei processi con una maggiore efficacia in termini di risultati. Commenta Flavio Frasson, presidente di Etra: «Migliorare l’efficienza aziendale significa anche fornire servizi migliori agli utenti Grazie al nostro servizio Ict abbiamo potuto garantire il perfetto funzionamento dei servizi per i nostri clienti anche durante il periodo di lockdown più stretto dove dall’oggi al domani 400 persone hanno potuto continuare a lavorare in modalità agile. Non è stato facile e adesso non vogliamo dimenticare quanto abbiamo appreso e mettere a sistema le varie competenze». Il piano prevede investimenti iniziali per oltre 5 milioni di euro e vede nel PNRR un valido strumento per supportare Etra nell'affrontare la sfida dell'innovazione e della trasformazione digitale.